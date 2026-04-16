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基隆狠父悶死5歲兒...前妻淚訴：他是最可惡的人 請法官判死刑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆簡姓男子去年5月涉嫌酒後用枕頭悶死5歲兒子，基隆地院國民法庭今天下午繼續開庭審理，簡男前妻張女出庭時泣訴簡男是「最可惡的人」，要求法官判他死刑。簡男當庭表示「請法官判我死刑」。全案預計明天續審、宣判。

今天上午國民法庭審時時，簡男坦承檢方起訴犯罪事實，當庭供稱喝高粱酒後精神錯亂，見兒子睡午覺時以他的雙手壓住兒子口鼻，「他猛吸一口氣後就沒有再掙扎」，自己則倒地昏睡。律師表達他已懺悔的態度。

基隆地檢署起訴指出，簡男與張姓妻子結婚14年，去年4月夫妻因口角簡男涉嫌動手打人，簡妻事後聲請通常保護令，並帶兒子回娘家居住。簡妻準備離婚及要求取得兒子的監護權，但未禁止簡男探視兒子及帶回家。簡男接兒子回家同住，但隔天未送去幼兒園上課。簡妻上門發現愛兒慘死。檢方去年9月檢方依成年人故意對兒童犯殺人等罪起訴簡男。

兩人目前已經離婚，張女今天出庭，她多次泣不成聲，指簡男毆打才聲請保護令，為了心愛的兒子她很多都忍下來，「沒想到保護令還沒下來，他就把兒子殺了。」她批簡男真的很可惡，當場請求法官判簡男死刑，還兒子一個公道。

簡男面對前妻指責犯行，有的承認，但也有的否認，但後來曾表示「請法官判我死刑」。

基隆地院表示，明天還要繼續審理，宣判時間還要視明天審理進度而定，會在進行言詞辯論終結後，合議庭才會決定宣判時間。

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基隆狠父悶死5歲兒，前妻淚訴：他是最可惡的人，請法官判他死刑。本報資料照片
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死刑 基隆

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