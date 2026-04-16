協助「鮑魚達人」鍾文智偽造簽名 派出所副所長李俊良80萬交保

號稱「鮑魚達人」的鍾文智炒股判刑30年5月定讞，發監前棄保潛逃，台北地檢署查出，鍾落跑前打點信義分局時任福德派出所副所李俊良協助偽造不實簽名紀錄免向警方報到，今依貪汙圖利、財產來源不明罪、洩密罪起訴李俊良，建請法院求刑8年。

全案檢方偵查中聲押李俊良、鍾文智的司機葉仲清2人獲准，李、葉移審後，分別被法官諭以80萬元、20萬元交保，均限制出境、出海、住居，另對李俊良施以科技監控處分。

起訴指出，李俊良身為派出所主管，違反執行其核心職能所應遵守之上開法令規定，利用執行其職務之便，包庇予以免除偶爾報到之行為，讓鍾文智免予報到之不公平違法狀態，該當貪汙治罪條例公務員違法圖利罪構成要件，具有可罰性，已屬刑事不法。

鍾文智2021至2023年因炒股被法院裁定交保，規定每周向福德派出所報到3次，但他被限制住居期間，不僅沒按時前往福德派出所簽到，反而透過李俊良護航偽造簽到紀錄，李俊良後來平調三張犁派出所後，請託找同仁古志銘、梁思強幫忙繼續「關照」鍾。

檢方指出，李俊良職司社會治安及秩序維護職責，本應奉公守法，戮力從公，竟不知廉潔自持，與不正當人士私下交往，嚴重破壞警紀，加深社會大眾對於員警之負面觀感，影響盡忠職守員警之正面形象，損及國家法益甚鉅。

台北市信義分局三張犂派出所副所長李俊良。圖／聯合報系資料照片