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男子自稱怕鬼、怕熱而戴警用便帽 法院不採信判罰8千元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣謝姓男子網購繡有警徽的警便帽，去年7月與人發生行車糾紛時，戴警便帽要求對方下車理論，對方以為他是警察，事後向警方檢舉。彰化地方法院審結，謝男明知自身並非員警，戴上警用便帽意圖使誤信有此身分，犯後否認犯行，依犯公然冒用公務員服飾、徽章罪，罰款8千元。可上訴。

地檢署簡易判決處刑書指出，謝男去年7月駕車行經某便利超口前的路口，不滿姚生男子駕車方式，發生行車糾紛，謝男明知自己不具備警資格，在雙方停車紅燈時公然配戴繡有警徽的警便帽，要求姚男下車理論。姚男持手機錄影，事後報警。

姚男證述，謝男配戴警便帽走到其駕駛的車子旁要求理論。謝男在警詢及偵查中均供述，他不具警職身分，警便帽是在蝦皮購物平台上購得，但他沒行使警察職權，只因怕鬼才配戴，他不知道有警徽的帽子不能配戴。

彰化地院認為，謝男辯稱怕鬼、夏天怕熱才戴警便帽，且自承案發時配戴的帽子是警便帽，辯解不可採信；審酌謝男明知自身並非員警，仍戴上繡有警徽的警用便帽意圖使人誤信有此身分，行為實屬可議，考量謝男到案後否認犯行的犯後態度，並斟酌他沒法院判刑的前科素行，兼衡自述智程度、家境為貧寒等一切情狀，量處如主文所示之刑。

網購警用便帽戴著招搖的謝姓男子，彰化地方法院判處罰金8千元。記者簡慧珍／攝影
網購警用便帽戴著招搖的謝姓男子，彰化地方法院判處罰金8千元。記者簡慧珍／攝影

警察 彰化縣

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