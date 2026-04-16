台中運動中心偷拍少女如廁 男認罪賠償一審獲緩刑

巫姓男子去年6月間躲藏在台中某運動中心女廁，持手機拍攝未成年少女如廁，經被害人報案逮人。台中地院審理後，審酌巫男與被害人和解，日前判他1年5月徒刑、緩刑3年，可上訴。

依據檢方的起訴書指出，巫姓男子於民國114年6月6日，得知台中市某運動中心將舉辦全國青年杯游泳錦標賽，當天下午先行進入中心內的女性廁所躲藏。

待2名未成年少女進入廁所內，巫男趁被害人如廁之際，持手機伸入隔間下縫隙攝錄，過程遭被害人察覺並報警處理。警方獲報到場將巫男逮捕，並查扣作案用手機，中檢偵辦後，依違反兒童及少年性剝削防制條例拍攝少年性影像罪將巫男起訴。

台灣台中地方法院審理時巫男坦承犯案，合議庭認為，被告拍攝未成年人如廁，對被害人身心健康發展造成重大影響，審酌被告犯後坦承犯行，並與被害人成立調解並已履行完畢。

台中地院8日宣判，巫男犯拍攝少年性影像2罪，各處有期徒刑1年2月，合併應執行有期徒刑1年5月，緩刑3年，並應於緩刑期間內接受性別平等法治教育3場次，可上訴。