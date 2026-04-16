台南舞廳小姐酒毒駕撞死人 法官判她應給付死者3名子女共292萬

在台南市某舞廳上班的魏姓女子，2年多前友人住處喝整晚，還施用K他命後，清晨精神恍惚駕駛白色奧迪上路，行駛至安平區健康三街與府平路左轉時，追撞孫姓婦人致頭部重創，送醫不治，一、二審均重判8年半，孫婦3名子女也提民事求償，台南簡易庭判魏女共應給付292萬餘元。

孫婦3名子女委託律師提告，主張3人平均分擔支出醫療費用2783元及殯葬費用42萬100元，並各自請求精神慰撫金200萬元，合計642萬2883元，扣除已依法領取汽車強制責任保險金200萬元，再向請求魏女賠償442萬2883元，應給付3人各147萬4294元。

魏女表示，就她酒駕、毒駕致孫婦死亡事實，及其3子女支出醫療費、喪葬費金額均不爭執，然而，3人各請求她給付精神慰撫金200萬元，實在過高，請求酌減。

台南簡易庭審酌，雙方社會地位、經濟狀況、魏女加害手段及侵犯法益程度、3子女因母親死亡所受精神上痛苦等一切情狀，認3子女請求非財產上損害各以150萬元為適當。經換算，3人損害額各為164萬961元。

同時，依強制汽車責任保險法規定所為保險給付，視為被保險人損害賠償金額一部分，被保險人受賠償請求時，得扣除之。

因此，法官扣除3子女各領取的保險公司所給付理賠金66萬餘元後，各得請求魏女賠償金額為97萬餘元，魏女應給付3子女合計292萬餘元。

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