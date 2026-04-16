仙宗興業董事長詐貸逾11億 二審從輕改判12年

知名鋼鐵伸線廠仙宗興業王姓董事長夫妻涉詐貸逾新台幣11億元，王男和配偶張女一審遭橋頭地院依違反銀行法等判12年4月和6年10月。高雄高分院今天改判12年和6年半。

橋頭地方法院一審依違反銀行法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，判處王姓董事長和張女有期徒刑12年4月和6年10月。台灣高等法院高雄分院今天上午宣判，分別從輕改判12年和6年半，全案仍可上訴。

全案起於，仙宗興業公司民國110年爆出倒閉停工欠薪等醜聞，62歲王姓董事長還涉向銀行詐貸共11億9835萬元及詐欺上下游廠商2億9359萬元，共約14.9億元。橋檢認為王姓夫妻和公司3名幹部涉犯詐欺罪、行使業務登載不實、違反銀行法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，依法起訴。

專案小組調查，王男和62歲張姓配偶自109年9月起，佯稱有多餘產能可代工生產線材等方式，向上游廠商詐得盤元變賣；另又佯稱想以低於市價販售線材給下游廠商，向銀行詐得貨款。

不料，王男詐得貨款後仍不滿足，109年12月間又以1億3500多萬元盤元交易假合約，分別向多家銀行聲請信用狀貸款，之後再以折讓及檢具不實商業發票，要求動撥貸款等為由，詐得11億9835萬元。

檢調獲報前往其住處等處搜索，當場查獲疑似具殺傷力槍枝及子彈，之後又在王男住處搜出至少200件愛馬仕名牌包等精品，並逮捕王男，傳喚相關人士等8人到案。