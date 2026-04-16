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基隆狠父枕頭悶死5歲兒國民法官庭審 簡男：酒後精神錯亂很後悔

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆簡姓男子因不滿已分居簡妻提離婚，去年5月酒後涉嫌用枕頭悶死5歲兒子，基隆地院國民法庭今天上午開庭審理，簡男坦承檢方起訴犯罪事實，當庭供稱喝2杯高粱酒後精神錯亂，見兒子睡午覺時以他的雙手壓住兒子口鼻，「他猛吸一口氣後就沒有再掙扎」，自己則倒地昏睡，表達懺悔一輩子也無法挽回。全案預計明天宣判。

基隆地檢署起訴指出，46歲在環保局任期的簡男與張姓妻子結婚14年，去年4月23日晚間夫妻疑因家務及生活費等問題起口角，簡男涉嫌動手打人。簡妻事後聲請通常保護令，並帶兒子回娘家居住，與簡男分居。

簡妻準備離婚及要求取得兒子的監護權，但未禁止簡男探視兒子及帶回家。簡男去年5月13日接兒子回家同住，但隔天未送去幼兒園上課。簡妻用通訊軟體LINE聯絡簡男，他都未回訊息。簡妻上門要接小孩回家時發現愛兒慘況，悲慟不已。去年9月檢方依成年人故意對兒童犯殺人等罪起訴，羈押至今。

國民法庭今天審理，公訴檢察官提示男童相驗照片。口鼻布滿大片血跡，衣服都被染紅，解剖報告指肺臟膨脹，證實呼吸道遭受枕頭等外力強壓導致窒息。

簡男當庭坦承檢方起訴事實，供稱他因喝了2杯高粱酒導致精神錯亂，看到兒子睡午覺時以他的雙手按壓其口鼻，有吸了一口氣後就再無掙扎，自己因酒醉倒地昏睡至晚上。

簡男辯護律師說，簡男坦承犯行，指對殺害兒子十分懺悔，酒後辨識能力下降釀憾事，十分後悔，盼國民法官有妥適的量刑。

此案由審判長劉桂金與6位國民法官共同組成合議庭，下午會針對量刑部分辯論。全案預計明天宣判。

基隆狠父枕頭悶死5歲兒國民法官庭審，簡男：酒後精神錯亂很後悔。本報資料照片
基隆狠父枕頭悶死5歲兒國民法官庭審，簡男：酒後精神錯亂很後悔。本報資料照片

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離婚 國民法官 環保局

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