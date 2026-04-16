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七期豪宅虐殺案 狠男判無期求交保「想和祖父母暫享天倫」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中七期豪宅前年發生凶殘虐殺案，劉姓男子從事博弈和許姓助理有財務糾紛，和3名同夥持榔頭敲生殖器、老虎鉗拔牙等「十大酷刑」虐死他，台中地院一審國民法庭依拘禁凌虐致人於死罪判劉無期徒刑；全案上訴，劉以想回去和祖父母暫享天倫等理由求交保，台中高分院予以駁回，可抗告。

劉聲請主張，他雖涉犯重罪，但自己全部坦承，僅就量刑部分上訴，認為一審判他無期徒刑相較同案其他被告刑度，顯有輕重失衡，他期盼儘速籌錢和被害家屬和解。

劉還說，自己在大陸年邁至親也來台為其籌錢奔走，他思及年逾耄耋的外公、外婆為他擔憂，已深切痛悔，並親撰悔過信函，請求交保、定期報到或科技監控，讓他入監前回家與祖父母暫享天倫，請求停止羈押。

台中高分院認為，劉本案是主導地位，夥同長期間拘禁被害人，分別拿鋁棒、鐵鎚、六角鈑手凌虐，又以噴槍型打火機灼燒、強逼吞毒品，還親自持老虎鉗夾拔被害人牙齒，犯罪手段極其殘忍且無視人倫尊嚴，仍有羈押必要，且合乎比例原則，駁回其聲請。

檢方起訴指出，劉姓主嫌（32歲）從事博弈和許姓助理有財務、傳播小姐費用糾紛，2024年10月18日在七期市政路豪宅與劉姓友人（37歲）、石姓員工（19歲）及林姓少年，拿球棒、榔頭及尖刀攻擊，並朝傷口淋烈酒、潑辣椒醬，更持老虎鉗拔牙。

劉等擔心許哀號聲過大引起鄰居注意，又用電線、膠袋綑綁手腳拖進廚房繼續施暴，隔天一早9點發現許失去呼吸心跳，卻直至傍晚才叫救護車，但許早已明顯死亡。

台中地院一審時，法醫證稱剖開許男遺體「血液上浮著一層油」，其案例少見，認定是傷及皮下脂肪，釀極嚴重肺脂肪栓塞等因致死；且劉等凌虐時還長時間錄影取樂，畫面中劉等用吸塵器捅許的嘴再猛吸、刀割身體後淋威士忌。

檢方認為劉等以「十大酷刑」把許虐到全身62道傷勢、體無完膚，直至「死透了」才叫救護，痛批劉等把生命當成折磨的容器，視許男如待宰牲畜，長時間以虐取樂，泯滅人性。

台中地院一審依3人以上共同攜帶凶器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死罪，判劉姓主嫌無期徒刑，褫奪公權終身，另劉男、石男各判13年6月、12年。

劉男等人在七期豪宅對許姓助理施以「十大酷刑」活活虐死他，劉一審判無期徒刑目前仍羈押中。圖／報系資料照
劉男等人在七期豪宅對許姓助理施以「十大酷刑」活活虐死他，劉一審判無期徒刑目前仍羈押中。圖／報系資料照

豪宅 台中 大陸

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