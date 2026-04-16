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毒駕男追撞2機車釀1死2傷 辯稱「在撿錢包」 彰檢依犯4罪起訴

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子去年11月毒駕肇逃，造成停等紅燈騎士1死2傷，他稱擔心毒品被發現才逃逸；彰化地檢署偵結，依毒駕、殺人等罪嫌起訴，全案將交由國民法官參與審判。

起訴書指出，陳姓男子（46歲）去年11月18日上午9時許，在社頭鄉施用毒品海洛因及安非他命後駕車載人去醫院，乘客下車，陳男即駕車前往友人家，當天下午1點多行經員林市新義街與員鹿路口，追撞前方兩輛停等紅燈的機車，高姓女騎士被撞倒地，陳男駕車用前後輪輾壓高女後逃逸，另一輛機車被撞，車上的張姓女騎士、蕭姓女乘客都摔車擦傷。高女被送醫急救因重傷不治。

陳男肇逃後，把轎車棄置員林市偏僻路旁後離開，彰化縣員林警分局調閱路口監視畫面，當天晚間找到被棄車子，通知車主到案說明，車主稱車子借給友人使用，警方19日下午3點多在員林市山腳路一段緝獲改乘深灰色車子的陳男，從車內搜出毒品，詢問後移請偵辦。

陳男供稱，18日下午駕車時，在車內當撿拾掉下的錢包才會肇事，因擔心車內毒品被發現才肇逃。彰檢偵結全案，陳男被依涉犯毒駕、過失傷害、肇事逃逸、殺人等罪嫌起訴，移送彰化地方法院國民法官法庭審理。

彰化地檢署把涉犯毒駕的陳男依毒駕、過失傷害、肇事逃逸、殺人等罪嫌起訴。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署把涉犯毒駕的陳男依毒駕、過失傷害、肇事逃逸、殺人等罪嫌起訴。記者簡慧珍／攝影

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國民法官 殺人 彰化縣

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