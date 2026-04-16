前高雄市議員陳信瑜涉詐領500萬助理費 訊後40萬交保

民進黨籍前高雄市議員陳信瑜，遭檢舉於高雄市議員任內涉嫌詐領助理費逾500萬元，高雄地檢署昨指揮調查局約談陳信瑜及其丈夫到案說明，檢方漏夜複訊後，今凌晨依違反貪污治罪條例等罪嫌，諭令陳信瑜以40萬元、其夫以10萬元交保候傳。

陳信瑜有意重返高雄政壇，並於本月11日成立競選辦公室，擬再次投入前鎮、小港區市議員選戰，但調查局北部地區機動工作站報請高雄地檢署指揮，針對其過去擔任地方民代期間的助理費疑案展開追查。

據了解，辦案人員經傳喚多名助理及相關人頭到案說明後，初步掌握陳信瑜涉詐領金額至少逾500萬元，因相關供述與事證已趨鞏固，檢調昨天並未發動大規模搜索，僅約談陳氏夫婦到案釐清案情，全案正由檢調深入偵辦中。

現年58歲的陳信瑜政治經歷豐富，具民進黨籍，曾連任4屆、共計14年的高雄市前鎮、小港區議員，2018年挑戰5連霸失利後，於2020年受柯文哲延攬北上出任台北市府勞動局長。

然而，陳信瑜近年官司纏身，其於台北市勞動局長任內，因涉特別費核銷不實，於2022年遭檢調搜索約談，隨後於同年9月辭職生效，台北地檢署已於2023年依洩密罪及貪汙治罪條例將其起訴，該案目前仍於台北地方法院審理中。

陳信瑜（左）涉入特別費核銷不實，被依洩密罪及貪汙治罪條例起訴，如今又再報詐領助理費。圖／本報資料照