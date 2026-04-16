快訊

深度解析！中山陵前演說的政治高妙

剴剴虐死案「女社工判刑2年」 郁方：不管判幾年都是輕判

高冷牧羊犬齜牙咧嘴不准奶貓接近 下秒「看到貓媽媽走出來」瞬間縮了

聽新聞
0:00 / 0:00

被控詐領助理費！檢方認不符自白或情堪憫恕減刑 「8連霸女議員」蔡淑惠當庭落淚

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

8連霸國民黨台南市議員蔡淑惠遭控與前夫、胞姊等3人涉詐領助理費533萬餘元，4人皆認罪也繳回不法所得，一審判刑2年、緩刑5年，檢方上訴認她對案情稱不知情，原審認其自白有誤，且為期12年持續性且有計畫性不足引發同情，她哽咽落淚說，對聘用助理均交服務處人員處理，對細節不曉得。

法官詢問，她之前否認犯罪，直至檢方最後一次開偵查庭前，才由律師遞狀表示願意自白，但對檢方追問利用人頭助理及低薪高報等細節，卻回答「不知情」。

蔡淑惠說，她之所以願意認罪是經深思熟慮，及其身體狀況不堪負荷，決定由律師遞狀表示認罪，經檢方詢問是否繳回犯罪所得，2天後即由秘書以現金繳納，代為處理。她說，先前已有準備，跟一些朋友商借，依檢察官所指金額，於起訴前即繳納完畢。

她說，她之所以認罪，不表示她了解其犯罪細節，其中一位相關人員已過世，她有沒有「指示」，已死無對證，聘用助理一事是由相關人員去找的，且時間太久了。她哽咽說，所以細節她講不出來，結果為何是這樣？才會在偵訊中回答「我尊重檢座調查，我都承認」她說。

蔡淑惠、胞姊及許姓友人均表示認罪，也對檢方就其量刑上訴，均表示沒有理由。蔡的律師說，她自白犯罪，同意繳回犯罪所得，經檢方當庭詢問是否繳回犯罪所得，2天後即依其認定金額繳納，原審認定自白予以減刑並無違誤，且她未將該款項用在私人身上，而用在婚喪喜慶及辦公場所需費用，請求法官維持原判決。

然而，蔡淑惠當庭向法官請求因議會最後一次定期會有重要法案要推動，且5月為協助選民報稅季節，期能延至定期會結束（6月25日）後或5月底宣判，惟合議庭未採納，仍決定5月18日宣判。

國民黨8連霸台南市議員蔡淑惠涉嫌詐領助理費案，一審被判2年，宣告緩刑5年，褫奪公權3年，檢方不服上訴二審，今上午辯論終結。本報資料照片
國民黨8連霸台南市議員蔡淑惠涉嫌詐領助理費案，一審被判2年，宣告緩刑5年，褫奪公權3年，檢方不服上訴二審，今上午辯論終結。本報資料照片

國民黨 議員 前夫

延伸閱讀

剴剴虐死案追女社工刑責 陳尚潔涉過失致死罪明宣判

「霸凌分署長」謝宜容貪汙全數認罪...她哭求減刑 二審仍判4年半徒刑

「惡房東」張淑晶入獄後現身！她想再審翻案遭律師制止：尊重法官好不好

前高雄議員陳信瑜涉詐助理費　檢方訊後40萬交保

相關新聞

「霸凌分署長」謝宜容貪汙全數認罪...她哭求減刑 二審仍判4年半徒刑

勞動力發展署北分署前分署長謝宜容護航習翌設計承包標案、侵占公家採購的高價禮盒，一審依圖利、洩密及侵占公有財物等罪判4年6月徒刑，褫奪公權3年。案經上訴，台灣高等法院今仍判謝女4年6月徒刑，但改判褫奪公權2年，可上訴。

妙齡女額頭打皮下填充劑後「右眼視力剩0.01」醫師判賠404萬元

陳姓醫師替李姓女子在額頭施打愛麗斯皮下填補劑，因注入血管釀其右眼視網膜靜脈阻塞，其視力僅剩0.01，李女提告求償975萬元，陳抗辯稱沒違反醫療常規；台中地院根據醫事審議委員會鑑定，認為陳注射釀李視力受損，考量李僅23歲往後得忍受不便，判陳應給付李404萬元，可上訴。

被控詐領助理費！檢方認不符自白或情堪憫恕減刑 「8連霸女議員」蔡淑惠當庭落淚

8連霸國民黨台南市議員蔡淑惠遭控與前夫、胞姊等3人涉詐領助理費533萬餘元，4人皆認罪也繳回不法所得，一審判刑2年、緩刑5年，檢方上訴認她對案情稱不知情，原審認其自白有誤，且為期12年持續性且有計畫性不足引發同情，她哽咽落淚說，對聘用助理均交服務處人員處理，對細節不曉得。

毒駕肇逃釀1死 彰化國民法官法庭判應執行5年8月徒刑

彰化縣林姓男子去年1月毒駕，撞死騎醫療電動代步車的陳姓男子，駕車逃離現場，到北斗鎮市區路口追撞停等紅燈的車輛。彰化地方法院國民法官法庭審結，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，應執行有期徒刑5年8月。可上訴。

「惡房東」張淑晶入獄後現身！她想再審翻案遭律師制止：尊重法官好不好

女房東張淑晶坑騙房客簽約，並要求留下親友資料當連帶保證人，若事後出現租約爭議，就以莫須有的罪名一併提告，受害人多達百人，法院依詐欺、誣告等罪裁定應執行16年5月徒刑。張淑晶聲請再審，台灣高等法院今開庭訊問，她庭末想詢問法官調卷時間，被律師制止「尊重法官，法官很辛苦好不好！」

小哥哥艾理代言壯陽藥竟是偽藥 檢警查出暴利逾8千萬

橋頭地檢署偵辦「Fans17」網站兒少性剝削案件意外查獲案外案，向上溯源破獲有不法業者自中國大陸走私類威而鋼原料，加工包裝成壯陽保健食品，更找來網紅代言牟取暴利，初估不法獲利高達8千萬元，全案近日偵查終結，依違反藥事法起訴江姓、李姓負責人等4名共犯，同時呼籲民眾立即停止服用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。