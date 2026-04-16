被控詐領助理費！檢方認不符自白或情堪憫恕減刑 「8連霸女議員」蔡淑惠當庭落淚

8連霸國民黨台南市議員蔡淑惠遭控與前夫、胞姊等3人涉詐領助理費533萬餘元，4人皆認罪也繳回不法所得，一審判刑2年、緩刑5年，檢方上訴認她對案情稱不知情，原審認其自白有誤，且為期12年持續性且有計畫性不足引發同情，她哽咽落淚說，對聘用助理均交服務處人員處理，對細節不曉得。

法官詢問，她之前否認犯罪，直至檢方最後一次開偵查庭前，才由律師遞狀表示願意自白，但對檢方追問利用人頭助理及低薪高報等細節，卻回答「不知情」。

蔡淑惠說，她之所以願意認罪是經深思熟慮，及其身體狀況不堪負荷，決定由律師遞狀表示認罪，經檢方詢問是否繳回犯罪所得，2天後即由秘書以現金繳納，代為處理。她說，先前已有準備，跟一些朋友商借，依檢察官所指金額，於起訴前即繳納完畢。

她說，她之所以認罪，不表示她了解其犯罪細節，其中一位相關人員已過世，她有沒有「指示」，已死無對證，聘用助理一事是由相關人員去找的，且時間太久了。她哽咽說，所以細節她講不出來，結果為何是這樣？才會在偵訊中回答「我尊重檢座調查，我都承認」她說。

蔡淑惠、胞姊及許姓友人均表示認罪，也對檢方就其量刑上訴，均表示沒有理由。蔡的律師說，她自白犯罪，同意繳回犯罪所得，經檢方當庭詢問是否繳回犯罪所得，2天後即依其認定金額繳納，原審認定自白予以減刑並無違誤，且她未將該款項用在私人身上，而用在婚喪喜慶及辦公場所需費用，請求法官維持原判決。

然而，蔡淑惠當庭向法官請求因議會最後一次定期會有重要法案要推動，且5月為協助選民報稅季節，期能延至定期會結束（6月25日）後或5月底宣判，惟合議庭未採納，仍決定5月18日宣判。