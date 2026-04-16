妙齡女額頭打皮下填充劑後「右眼視力剩0.01」醫師判賠404萬元

陳姓醫師替李姓女子在額頭施打愛麗斯皮下填補劑，因注入血管釀其右眼視網膜靜脈阻塞，其視力僅剩0.01，李女提告求償975萬元，陳抗辯稱沒違反醫療常規；台中地院根據醫事審議委員會鑑定，認為陳注射釀李視力受損，考量李僅23歲往後得忍受不便，判陳應給付李404萬元，可上訴。

李女主張，她2021年6月19日到診所做額頭醫美，自己原想打2劑洢漣絲，經陳醫師建議後，改打1針1cc的洢漣絲皮下填補劑、10針10cc的愛麗斯皮下填補劑，未料陳將艾麗斯注入她血管，釀右眼中心視網膜靜脈阻塞、右眼青光眼、右眼視野缺損。

李女說，自己視力剩下0.01，最佳矯正視力0.1，依醫療、勞動力減損，精神撫慰金等，一共向陳醫師求償975萬8088元。

陳醫師抗辯稱，他為李女施打者艾麗斯，於額頭部位施打不違反醫療常規，也無不當措施，其藥物準備、緊急處置符合醫療常規，並無過失，對李女右眼傷勢無需負擔醫療行為責任。

陳也說，李女出院後未遵守醫囑、未正確保養右眼，不斷外出遊玩、熬夜、使用手機等過度損害眼睛行為，導致病況惡化，還有醫院延誤治療，主張駁回。

台中地院根據衛福部醫事審議委員會鑑定書，認為無論陳替李注射填充製劑為艾麗斯皮下補充劑，或磷酸鈣玻尿酸，李右眼視力及視野永久缺損傷害，確實因陳注射行為所致，兩者間有相當因果關係。

鑑定書也認為，陳未告知李可能導致失明等併發症，也未交付同意書，已違反醫療常規。

中院審酌，李女右眼萬國視力表0.1，最佳矯正視力0.1，勞動力減損達22％，且李當時僅23歲，日後漫長人生需忍受右眼視野缺損不便，考量一切情狀後，判陳應給付李404萬4468元。

刑事部分，檢方已依過失重傷害罪嫌起訴陳，現由法院審理中。