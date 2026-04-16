毒駕肇逃釀1死 彰化國民法官法庭判應執行5年8月徒刑

彰化縣林姓男子去年1月毒駕，撞死騎醫療電動代步車的陳姓男子，駕車逃離現場，到北斗鎮市區路口追撞停等紅燈的車輛。彰化地方法院國民法官法庭審結，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，應執行有期徒刑5年8月。可上訴。

判決書指出，林男去年114年1月9日前兩天施用第二級毒品甲基安非他命、依托咪酯，1月9日下午1點多停靠在彰化縣某處路邊的車上，以第三級毒品愷他命摻入香菸內點燃吸食煙霧，兩小時後駕駛小貨車，同日下午4點45分行經彰化縣北斗鎮建國路與德安巷之交岔路口，由外側車道往右偏向行駛，自後方撞擊騎乘醫療用電動代步車的陳男，經人被送醫急救仍因受傷併發肺炎而死亡。

林男肇逃，駕車到北斗鎮建國路與復興路之交岔路口，追撞前方停等紅燈的車輛，造成車損，幸無駕駛人受傷，警方趕到查獲林男毒駕，經同意採集尿液送驗，檢出甲基安非他命3816.8ng/ml、安非他命849.66ng/ml（檢驗標準每毫升小於500 ng／mL，其代謝物安非他命濃度在100 ng／mL以上），愷他命類1354.94ng/ml（檢驗標準小於100 ng／mL以上）、依托咪酯類18257.51ng/ml（檢驗標準每毫升小於50ng/mL），均高於行政院公告標準。

國民法官在量刑方面考量，林男施用毒品後貿然駕車上路，導致發生車禍造成無任何過失的陳男死亡，家屬因此受有無法抹滅的傷痛，而林男經採驗的尿液檢驗結果有三種毒品，嚴重超出法定標準，且毒駕時間是下午，行車地點是市區，隨時有人車往來經過，對公共安全威脅程度甚高，在撞擊後隨即離開現場，沒停留現場協助救護被害人，也沒報警，犯罪情節重大。

林男承認全部犯行，並坦然面對後續偵查、審判，已與陳男家屬達成和解履行賠償，誠心道歉並請求原諒，犯後態度良好。案發前陳男無因故意犯罪受罪刑宣告的前科素行，及考量陳男生活狀況，兼衡罪責相當及特別預防的刑罰目的，及參考陳男家屬表示關於刑度部分請依法處理，及檢察官、訴訟參與代理人、辯護人於審理時的量刑意見，另綜合考量上開量刑因子展現的被告個人人格、社會復歸可能性等一切情狀，定其應執行之刑。

彰化縣林姓男子毒駕追撞騎醫療電動車的陳男致死，肇逃追撞停等路口紅燈的多輛車幸未進一步造成傷亡。彰化地方法院國民法官法庭審結，判處應執行有期徒刑5年8月。記者簡慧珍／攝影

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885