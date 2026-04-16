快訊

深度解析！中山陵前演說的政治高妙

剴剴虐死案「女社工判刑2年」 郁方：不管判幾年都是輕判

高冷牧羊犬齜牙咧嘴不准奶貓接近 下秒「看到貓媽媽走出來」瞬間縮了

聽新聞
0:00 / 0:00

毒駕肇逃釀1死 彰化國民法官法庭判應執行5年8月徒刑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣林姓男子去年1月毒駕，撞死騎醫療電動代步車的陳姓男子，駕車逃離現場，到北斗鎮市區路口追撞停等紅燈的車輛。彰化地方法院國民法官法庭審結，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，應執行有期徒刑5年8月。可上訴。

判決書指出，林男去年114年1月9日前兩天施用第二級毒品甲基安非他命、依托咪酯，1月9日下午1點多停靠在彰化縣某處路邊的車上，以第三級毒品愷他命摻入香菸內點燃吸食煙霧，兩小時後駕駛小貨車，同日下午4點45分行經彰化縣北斗鎮建國路與德安巷之交岔路口，由外側車道往右偏向行駛，自後方撞擊騎乘醫療用電動代步車的陳男，經人被送醫急救仍因受傷併發肺炎而死亡。

林男肇逃，駕車到北斗鎮建國路與復興路之交岔路口，追撞前方停等紅燈的車輛，造成車損，幸無駕駛人受傷，警方趕到查獲林男毒駕，經同意採集尿液送驗，檢出甲基安非他命3816.8ng/ml、安非他命849.66ng/ml（檢驗標準每毫升小於500 ng／mL，其代謝物安非他命濃度在100 ng／mL以上），愷他命類1354.94ng/ml（檢驗標準小於100 ng／mL以上）、依托咪酯類18257.51ng/ml（檢驗標準每毫升小於50ng/mL），均高於行政院公告標準。

國民法官在量刑方面考量，林男施用毒品後貿然駕車上路，導致發生車禍造成無任何過失的陳男死亡，家屬因此受有無法抹滅的傷痛，而林男經採驗的尿液檢驗結果有三種毒品，嚴重超出法定標準，且毒駕時間是下午，行車地點是市區，隨時有人車往來經過，對公共安全威脅程度甚高，在撞擊後隨即離開現場，沒停留現場協助救護被害人，也沒報警，犯罪情節重大。

林男承認全部犯行，並坦然面對後續偵查、審判，已與陳男家屬達成和解履行賠償，誠心道歉並請求原諒，犯後態度良好。案發前陳男無因故意犯罪受罪刑宣告的前科素行，及考量陳男生活狀況，兼衡罪責相當及特別預防的刑罰目的，及參考陳男家屬表示關於刑度部分請依法處理，及檢察官、訴訟參與代理人、辯護人於審理時的量刑意見，另綜合考量上開量刑因子展現的被告個人人格、社會復歸可能性等一切情狀，定其應執行之刑。

彰化縣林姓男子毒駕追撞騎醫療電動車的陳男致死，肇逃追撞停等路口紅燈的多輛車幸未進一步造成傷亡。彰化地方法院國民法官法庭審結，判處應執行有期徒刑5年8月。記者簡慧珍／攝影
彰化縣林姓男子毒駕追撞騎醫療電動車的陳男致死，肇逃追撞停等路口紅燈的多輛車幸未進一步造成傷亡。彰化地方法院國民法官法庭審結，判處應執行有期徒刑5年8月。記者簡慧珍／攝影

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

國民法官 彰化 毒品

延伸閱讀

台中母當1歲女兒面猛吸安毒 毛髮「毒物極高濃度」重判8年

毒犯擁槍駕車夜游北市 遭攔查拒檢加速逃...警圍捕驚險畫面曝

家庭毒害 1歲童髮安毒濃度類似成癮

未鑑定「復歸社會可能」 殺兩警恐「可教化」逃死

相關新聞

「霸凌分署長」謝宜容貪汙全數認罪...她哭求減刑 二審仍判4年半徒刑

勞動力發展署北分署前分署長謝宜容護航習翌設計承包標案、侵占公家採購的高價禮盒，一審依圖利、洩密及侵占公有財物等罪判4年6月徒刑，褫奪公權3年。案經上訴，台灣高等法院今仍判謝女4年6月徒刑，但改判褫奪公權2年，可上訴。

妙齡女額頭打皮下填充劑後「右眼視力剩0.01」醫師判賠404萬元

陳姓醫師替李姓女子在額頭施打愛麗斯皮下填補劑，因注入血管釀其右眼視網膜靜脈阻塞，其視力僅剩0.01，李女提告求償975萬元，陳抗辯稱沒違反醫療常規；台中地院根據醫事審議委員會鑑定，認為陳注射釀李視力受損，考量李僅23歲往後得忍受不便，判陳應給付李404萬元，可上訴。

被控詐領助理費！檢方認不符自白或情堪憫恕減刑 「8連霸女議員」蔡淑惠當庭落淚

8連霸國民黨台南市議員蔡淑惠遭控與前夫、胞姊等3人涉詐領助理費533萬餘元，4人皆認罪也繳回不法所得，一審判刑2年、緩刑5年，檢方上訴認她對案情稱不知情，原審認其自白有誤，且為期12年持續性且有計畫性不足引發同情，她哽咽落淚說，對聘用助理均交服務處人員處理，對細節不曉得。

毒駕肇逃釀1死 彰化國民法官法庭判應執行5年8月徒刑

彰化縣林姓男子去年1月毒駕，撞死騎醫療電動代步車的陳姓男子，駕車逃離現場，到北斗鎮市區路口追撞停等紅燈的車輛。彰化地方法院國民法官法庭審結，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，應執行有期徒刑5年8月。可上訴。

「惡房東」張淑晶入獄後現身！她想再審翻案遭律師制止：尊重法官好不好

女房東張淑晶坑騙房客簽約，並要求留下親友資料當連帶保證人，若事後出現租約爭議，就以莫須有的罪名一併提告，受害人多達百人，法院依詐欺、誣告等罪裁定應執行16年5月徒刑。張淑晶聲請再審，台灣高等法院今開庭訊問，她庭末想詢問法官調卷時間，被律師制止「尊重法官，法官很辛苦好不好！」

小哥哥艾理代言壯陽藥竟是偽藥 檢警查出暴利逾8千萬

橋頭地檢署偵辦「Fans17」網站兒少性剝削案件意外查獲案外案，向上溯源破獲有不法業者自中國大陸走私類威而鋼原料，加工包裝成壯陽保健食品，更找來網紅代言牟取暴利，初估不法獲利高達8千萬元，全案近日偵查終結，依違反藥事法起訴江姓、李姓負責人等4名共犯，同時呼籲民眾立即停止服用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。