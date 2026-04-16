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「惡房東」張淑晶入獄後現身！她想再審翻案遭律師制止：尊重法官好不好

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

房東張淑晶坑騙房客簽約，並要求留下親友資料當連帶保證人，若事後出現租約爭議，就以莫須有的罪名一併提告，受害人多達百人，法院依詐欺、誣告等罪裁定應執行16年5月徒刑。張淑晶聲請再審，台灣高等法院今開庭訊問，她庭末想詢問法官調卷時間，被律師制止「尊重法官，法官很辛苦好不好！」

張淑晶今從桃園女子監獄被提解至高院開庭，她用被上銬的手捧著一大疊文書資料，面對媒體詢問是否覺得自己被關太久等問題，她都撇頭皺眉不予回應。高院開庭時，張淑晶先向法官「借一支筆」被拒絕，其餘問題皆交由律師代為回答。

張淑晶委任律師指出，因租賃契約散落在各地檢署，當時有些契約沒有閱到卷，因此沒辦法從原確定判決或第二審判決確認契約內容，也無從確認契約內當事人記載狀況為何，究竟是承租人所記載，還是張淑晶記載的，而向法院聲請調閱案件偵審全部卷宗。

法官庭末詢問張淑晶是否有其他話要說，她也是交由律師回應；律師向法官表示，張淑晶心裡有點調適過來，他也建議張女少說話，「有些情緒的話就不必再說了」。檢察官則認為張淑晶聲請再審無理由，建請裁定駁回。

法官諭知全案候核辦，張淑晶忍不住詢問法官什麼時候可以調到卷，立刻被律師制止「妳話真的很多耶，尊重法官好不好，法官很辛苦好不好！」

張淑晶在新北市多處出租套房，利用房客多為經濟弱勢或青年學子，法律知識薄弱，在簽約時會拿列印載有「連帶保證人」欄位的租賃契約，向房客說「如果租金不付，跑掉了，可以找得到你的人」，藉此要房客在「連帶保證人」欄位留下家人、朋友的姓名和電話。

房客只好依張淑晶要求，簽下親友姓名、電話作為聯絡人資料，張淑晶明知房客簽約時，親友並不在場，卻藉由租賃糾紛機會，以此為憑據，指控房客侵占鑰匙、毀損家具、不付房租等，向地檢署提告詐欺、侵占、毀損、偽造文書等罪嫌，受害者人數眾多。

女房東張淑晶。記者林孟潔／攝影
女房東張淑晶。記者林孟潔／攝影

女房東張淑晶。記者林孟潔／攝影
女房東張淑晶。記者林孟潔／攝影

張淑晶 律師 房東

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