小哥哥艾理代言壯陽藥竟是偽藥 檢警查出暴利逾8千萬

橋頭地檢署偵辦「Fans17」網站兒少性剝削案件意外查獲案外案，向上溯源破獲有不法業者自中國大陸走私類威而鋼原料，加工包裝成壯陽保健食品，更找來網紅代言牟取暴利，初估不法獲利高達8千萬元，全案近日偵查終結，依違反藥事法起訴江姓、李姓負責人等4名共犯，同時呼籲民眾立即停止服用。

橋檢主任檢察官陳竹君、檢察官施佳宏日前指揮高雄市刑警大隊，偵辦「Fans17」網站涉犯兒少性剝削案時，意外發現網紅指數股份有限公司販售的健康食品，疑似摻有未經核准的藥品成分，檢警隨即會同新北市衛生局發動兩波搜索，成功查扣大批偽藥及原料。

起訴書指出，光泰企業負責人江姓男子明知進口的原料是與是與壯陽藥威而鋼具有相似藥理活性的類緣物，依法應列為藥品管理，竟自2017年間起，從中國大陸私自輸入含有該成分的「A+劑」，並轉售給優力康生技負責人李姓男子。

李男取得原料後，委託不知情的代工廠將其製成膠囊，並分裝成「30密碼」、「超能30」、「30而立」及「我弟很猛」等極具暗示性的商品，隨後交由下游的有鴻生技及智慧科技等公司的王男及許男等人，透過網路平台與行銷公司，以保健食品名義大肆販售，甚至找來網紅「小哥哥艾理」代言藉此規避查緝，吸引不知情民眾購買。

檢方認定，江男涉犯輸入及販賣禁藥罪，李男涉製造及販賣偽藥罪，王男與許男則涉犯販賣偽藥罪，將4人依法提起公訴，此外，因4人分別為涉案公司的負責人或受雇人，檢方也依藥事法規定，建請法院對涉案的4家公司科處罰金。

橋頭地檢署呼籲，此類偽藥添加的藥物類緣成分未經臨床試驗及安全評估，不僅恐產生不明副作用，甚至可能對人體健康造成無法回復的損害，民眾切勿透過情色網站或聽信網紅推薦，購買來源不明且宣稱具療效的保健食品，若曾購買或使用相關產品者應立即停用，並尋求專業醫師協助，以免花錢又傷身。

檢警搜出大批號稱壯陽功效的原料製品，包裝更印有「30密碼」、「超能30」、「30而立」及「我弟很猛」等字樣。林保光／攝影

檢警搜出大批號稱壯陽功效的原料製品，包裝更印有「30密碼」、「超能30」、「30而立」及「我弟很猛」等字樣。記者林保光／攝影

檢警搜出大批號稱壯陽功效的原料製品，包裝更印有「我弟很猛」的字樣。林保光／攝影