論文抄襲發回更審 高虹安：現階段以市政工作為重

新竹市長高虹安美國辛辛那提大學博士論文，遭財團法人資訊工業策進會自訴涉嫌違反著作權抄襲，台北地方法院前年以告訴期判決自訴不受理，案經資策會上訴，二審智慧財產及商業法院認今判決原判決撤銷，發回台北地院更審。對此高虹安表示，現階段以市政工作為重，謝謝各界關心。

高虹安表示，本案發回更審，程序尚未終結，現階段以市政工作為重，謝謝各界關心。

2021年10月18日，FB化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，PO文爆料高虹安美國辛辛那提博士論文涉嫌抄襲資策會期刊文章。資策會經比對，發現高虹安論文中，涉嫌抄襲高虹安在資策會發表的2篇期刊論文，1篇重製近8成、另1篇近3成，於是在2023年10月底自訴高涉嫌違反著作權法。

一審台北地院認為，全案經陳時奮爆料，資策會得知此事後，便已指派國會聯絡人與高虹安聯繫，經濟部技術處處長邱求慧也曾與高聯絡，同時由資策會科技法律研究所進行論文比對，最後認定因未實際應用於商業使用決議不處理。後來提起自訴時，已知悉相關事實而超過6個月告訴期間，因此判決不受理。

二審智慧財產及商業法院認定，一審台北地院未詳為調查探究，逕自推斷資策會提起自訴時已逾6個月告訴期間，並不正確，資策會上訴有理由，為保障高虹安審級利益，因此依刑事訴訟法，將原審判決發回北院更審。