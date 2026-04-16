快訊

比起平淡人生…「三星座」寧願大風大浪 水瓶討厭無趣、第一名越挫越勇

一個設籍觀念弄錯虧大了！他一查發現多年白繳4倍地價稅

今年恐現140年最強「超級聖嬰」 颱風侵台將更多更強

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿妻花13萬買心理諮詢課！夫颱風夜丟行李飆罵「滾出去」下場慘了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名人夫對發票時驚覺妻子花13萬元買心理諮詢課程，不顧當晚颱風夜全台停班課，竟連續激動罵「滾出去！」並打包她衣物丟門口，夫妻爆發肢體衝突，先生犯辯稱「要讓她明白亂花錢嚴重性」；法院考量2人雖離婚但仍有年幼女兒，過重刑度無益孩子身心，依強制未遂罪判他3月，可上訴。

檢警調查，2024年7月25日當天正值中度颱風凱米侵襲，全台停班課，當晚深夜11點多男子在家對發票中獎載具時，發現妻子花費12萬元，認為她支出不當起口角。

先生未經妻子同意，就將她衣服裝入垃圾袋放在玄關還斥責「滾出去！」要求對方回雲林斗六娘家，還將她物品丟置房門外，因妻子不願離去雙方拉扯、推擠，妻子也因此受傷並對先先生提告。

台中地院審理時，先生辯稱「是要讓妻子明白亂花錢的嚴重性」，認為其傷勢不是他造成，當下自己也被拉扯受傷；其辯護人說，先生非真心要妻子在颱風夜離家，其舉動只是要她回娘家冷靜幾天，對她造成輕微影響，欠缺實質違法性。

妻子證稱，先生看她手機發現一筆12萬元心理諮詢課程支出，對方就怒吼「滾出去！」「滾回斗六家」，隨即打包她衣服丟到大門，連同她筆電一併丟出，還將她往門外推釀瘀青，僵持1分多鐘自己躲回房間上鎖，但先生仍撞門，後來為了哄女兒才放過她。

法院勘驗屋內寶寶攝影機影像，有拍到「滾出去，給我滾出去」、「我真是受夠你了，你給我滾出去」 ，可見先生激動斥責欲驅離妻子，伴隨物品碰撞、推動，還有安撫年幼女兒。

中院審酌，夫妻本應理性、和平態度相互尊重，先生不能控制情緒，隔天再將妻子衣服打包堆在車旁，犯後均否認未見悔意，考量雙方離婚後仍有未成年女兒，「過重刑責無助於未成年子女身心健全發展」反而可能侵蝕親職關係維繫。

中院說，兼顧未成年子女最佳利益等一切情狀後，依強制未遂罪判先生3月，得易科罰金。

人夫不滿妻子花13萬元買心裡諮詢課程，不顧當晚颱風夜全台停班課，竟連續激動罵「滾出去！」。示意圖／ingimage
人夫不滿妻子花13萬元買心裡諮詢課程，不顧當晚颱風夜全台停班課，竟連續激動罵「滾出去！」。示意圖／ingimage

妻子 台中

延伸閱讀

人夫與國中學妹有染、外流小三私照 正宮獲賠70萬

三好丈夫帥又富！驚揭多年與劈腿舊愛見面吃飯 人妻：不想離婚

台中母當1歲女兒面猛吸安毒 毛髮「毒物極高濃度」重判8年

奶奶不滿只有2孫女要追男孫！媳婦成高齡產婦拒生 因1句話患憂鬱

相關新聞

「霸凌分署長」謝宜容貪汙全數認罪...她哭求減刑 二審仍判4年半徒刑

勞動力發展署北分署前分署長謝宜容護航習翌設計承包標案、侵占公家採購的高價禮盒，一審依圖利、洩密及侵占公有財物等罪判4年6月徒刑，褫奪公權3年。案經上訴，台灣高等法院今仍判謝女4年6月徒刑，但改判褫奪公權2年，可上訴。

高虹安論文案撤銷發回關鍵 智慧法院：資策會未逾6個月告訴期間

新竹市長高虹安美國辛辛那提大學博士論文，遭財團法人資訊工業策進會自訴涉嫌違反著作權抄襲，台北地方法院前以逾告訴期判決自訴不受理，經資策會上訴，二審智慧財產及商業法院稍早認定，一審「未詳為調查探究，逕自推斷自訴人提起本件自訴已逾6個月告訴期間」，因此將全案撤銷發回北院更審。

涉包庇鍾文智免報到 信義分局前副所長李俊良涉貪起訴求刑8年

「鮑魚達人」鍾文智炒作TDR獲利4億7千萬元，累計判刑30年5月定讞，卻在發監前棄保潛逃，台北地檢署查出，鍾文智落跑前，打點信義分局時任福德派出所副所李俊良，協助偽造不實簽名紀錄，免向警方報到，且李俊良戶頭內有260萬不明財產，今依貪汙圖利罪、財產來源不明罪、洩密罪起訴李俊良。建請法院求刑8年。

論文抄襲發回更審 高虹安：現階段以市政工作為重

新竹市長高虹安美國辛辛那提大學博士論文，遭財團法人資訊工業策進會自訴涉嫌違反著作權抄襲，台北地方法院前年以告訴期判決自訴不受理，案經資策會上訴，二審智慧財產及商業法院認今判決原判決撤銷，發回台北地院更審。對此高虹安表示，現階段以市政工作為重，謝謝各界關心。

罷免團體公園借身分證？網紅牙醫告立委葉元違反選罷法、誹謗罪不起訴

網紅「盾牌牙醫」史書華去年擔任立委葉元之罷免案領銜人，史指控葉參與政論節目，透過YouTube直播指摘罷免團體在公園向民眾「借身分證」抄資料，建議國民黨結合律師組成「抓鬼大隊」等語，涉嫌誹謗及偽違反選罷法。台北地檢署今偵結，給予葉元之不起訴處分。

不滿妻花13萬買心理諮詢課！夫颱風夜丟行李飆罵「滾出去」下場慘了

台中1名人夫對發票時驚覺妻子花13萬元買心裡諮詢課程，不顧當晚颱風夜全台停班課，竟連續激動罵「滾出去！」並打包她衣物丟門口，夫妻爆發肢體衝突，先生犯辯稱「要讓她明白亂花錢嚴重性」；法院考量2人雖離婚但仍有年幼女兒，過重刑度無益孩子身心，依強制未遂罪判他3月，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。