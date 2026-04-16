不滿妻花13萬買心理諮詢課！夫颱風夜丟行李飆罵「滾出去」下場慘了

台中1名人夫對發票時驚覺妻子花13萬元買心理諮詢課程，不顧當晚颱風夜全台停班課，竟連續激動罵「滾出去！」並打包她衣物丟門口，夫妻爆發肢體衝突，先生犯辯稱「要讓她明白亂花錢嚴重性」；法院考量2人雖離婚但仍有年幼女兒，過重刑度無益孩子身心，依強制未遂罪判他3月，可上訴。

檢警調查，2024年7月25日當天正值中度颱風凱米侵襲，全台停班課，當晚深夜11點多男子在家對發票中獎載具時，發現妻子花費12萬元，認為她支出不當起口角。

先生未經妻子同意，就將她衣服裝入垃圾袋放在玄關還斥責「滾出去！」要求對方回雲林斗六娘家，還將她物品丟置房門外，因妻子不願離去雙方拉扯、推擠，妻子也因此受傷並對先先生提告。

台中地院審理時，先生辯稱「是要讓妻子明白亂花錢的嚴重性」，認為其傷勢不是他造成，當下自己也被拉扯受傷；其辯護人說，先生非真心要妻子在颱風夜離家，其舉動只是要她回娘家冷靜幾天，對她造成輕微影響，欠缺實質違法性。

妻子證稱，先生看她手機發現一筆12萬元心理諮詢課程支出，對方就怒吼「滾出去！」「滾回斗六家」，隨即打包她衣服丟到大門，連同她筆電一併丟出，還將她往門外推釀瘀青，僵持1分多鐘自己躲回房間上鎖，但先生仍撞門，後來為了哄女兒才放過她。

法院勘驗屋內寶寶攝影機影像，有拍到「滾出去，給我滾出去」、「我真是受夠你了，你給我滾出去」 ，可見先生激動斥責欲驅離妻子，伴隨物品碰撞、推動，還有安撫年幼女兒。

中院審酌，夫妻本應理性、和平態度相互尊重，先生不能控制情緒，隔天再將妻子衣服打包堆在車旁，犯後均否認未見悔意，考量雙方離婚後仍有未成年女兒，「過重刑責無助於未成年子女身心健全發展」反而可能侵蝕親職關係維繫。

中院說，兼顧未成年子女最佳利益等一切情狀後，依強制未遂罪判先生3月，得易科罰金。