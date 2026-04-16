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前高雄議員陳信瑜涉詐助理費 檢方訊後40萬交保

中央社／ 高雄16日電

曾任4屆高雄市議員的陳信瑜因在台北市勞動局長任內涉貪遭起訴，她另被查出在擔任議員期間涉詐領逾500萬元助理費。檢調昨天約談她和其配偶，訊後各以40萬元和10萬元交保。

陳信瑜曾連任4屆高雄市小港前鎮區議員，之後擔任台北市政府勞動局長，但因她任內涉以不實發票核銷首長特別費，並洩漏勞檢資料，遭台北地檢署依違反貪污治罪條例、刑法洩密等罪起訴，全案目前仍在審理中。

不過，檢調單位近期查出陳信瑜在擔任議員期間涉詐領助理費。檢調傳喚多名助理及相關人員到案，查出她詐領逾新台幣500萬元。昨天傳喚陳信瑜及其配偶到案說明，高雄檢方複訊後，今天凌晨諭令陳信瑜和其配偶各以40萬元和10萬元交保，全案正深入釐清中。

高雄市 貪污 陳信瑜 助理費

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