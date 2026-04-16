智慧法院撤銷發回高虹安論文案 完整理由看這裡

新竹市長高虹安美國辛辛那提大學博士論文，遭財團法人資訊工業策進會自訴涉嫌違反著作權抄襲，台北地方法院前以逾告訴期判決自訴不受理，經資策會上訴，二審智慧財產及商業法院稍早認定，一審「未詳為調查探究，逕自推斷自訴人提起本件自訴已逾6個月告訴期間」，因此將全案撤銷發回北院更審。

合議庭指出，高虹安博士論文與資策會2篇論文進行比對，結果分別有高達至少8成及3成以上構成實質近似一事，此客觀事實部分高虹安在審理時也不爭執。

至於逾告訴期部分，合議庭查出，資策會國會聯絡人周晉生於2021年10月18日下午曾以IMessage與高聯繫，時任經濟部技術處處長邱求慧也在同日與高通話20餘分鐘，隔日上午再傳訊息給高，依照當時周、邱2人與高虹安聯繫過程，均未提及資策會已確實比對高與資策會的論文。

當時邱求慧傳送的訊息，僅向高虹安回報媒體沒有發酵論文抄襲議題，同時審酌周、邱分別於陳時奮10月18日臉書文章發表後的當天或隔天便與高聯繫或傳送訊息，於短短不到1日的短暫期間，難位資策會已確實比對而知悉高虹安博士論文涉嫌抄襲。

此外，高虹安因知悉周刊將於2022年9月20日報導期博士論文涉嫌抄襲一事，於是在同年月19日下午再度與周、邱聯繫處理，但2人均未提及資策會已確實比對而知悉論文可能抄襲。後來高虹安於同年9月17日主動修改博士論文謝辭，補充提及論文研究是依經濟部補助資策會的專案計畫辦理，並新增資策會論文為參考文獻的引註。

經比對與資策會同年10月7日聲明稿「…本會於初次受訪時(9/20)，因未有實際數據比對…經實際比對，發現本院所屬著作權之期刊論文內容，有超過八成被複製於高委員博士論文內，且高委員引用本會期刊論文之部分…亦未標示出處…」大致相符，可認定資策會於2022年10月25日回溯6個月之前，並未就雙方論文進行內容比對。

再者，陳時奮於2021年10月18日在個人臉書公開宣稱高虹安論文涉嫌抄襲。當時並未提及疑似被抄襲的另件資策會論文，經比對高、周、邱之間的電話及訊息對話紀錄，以及證人資策會執行長卓政宏2022年9月20日與高之間的訊息對話紀錄，均未提及第二篇被懷疑遭抄襲的論文二。

且資策會2論文均為外文論文，高虹安博士論文更為長達100餘頁、近2萬字的外文論文，若未進行逐字、逐頁實質比對，恐無法確知兩者是否構成實質近似，難認資策會自僅憑上述陳時奮的臉書文章，即能確知高的博士論文也有抄襲第二件論文一事。

依資策會提出與高虹安的群組對話紀錄，比對周刊2022年9月20日就高博士論文與資策會2件論文的差異表格，以及資策會寄發給高虹安的律師函，顯見資策會是自周刊報導後，始知疑似有第二件論文被抄襲，經實質比對才得以確認。

合議庭認為，一審台北地院未詳為調查探究，逕自推斷資策會提起自訴時已逾6個月告訴期間，並不正確，資策會上訴有理由，為保障高虹安審級利益，因此依刑事訴訟法，將原審判決發回北院更審。