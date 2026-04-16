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新竹首例！新竹檢警破境外賭盤案 虛擬貨幣增查緝難度

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

距離年底九合一選舉還有8個月，選舉賭盤卻已經出現！新竹檢警破獲新竹首起境外平台進行九合一選舉賭盤的不法案件，警循線追查，查獲何姓賭客涉案，依法偵辦中。檢方表示，該案顯示境外平台結合虛擬貨幣操作，已成為選舉賭盤新型態，增加查緝難度。

新竹地檢署表示，日前接獲新北市政府警察局板橋分局通報選舉情資，發現去中心化預測平台「Polymarket」疑似針對今年九合一地方選舉開設賭盤，以「2026臺灣地方選舉：政黨獲勝者」為標的，吸引不特定民眾以虛擬貨幣投注選舉結果。

新竹檢察長柯宜汾獲報後高度重視，隨即指示選舉執行秘書、主任檢察官邱志平統籌查察作為，並指派檢察官李昕諭指揮警方組成專案小組深入追查。

專案小組循線偵辦，於昨天查獲何姓男子涉嫌透過虛擬貨幣下注，利用網際網路以縣市長政黨選舉結果為標的從事賭博行為，依法偵辦中。檢方指出，該案顯示境外平台結合虛擬貨幣操作，已成為選舉賭盤新型態，增加查緝難度。

檢方進一步說明，「Polymarket」所設去中心化預測市場，係以各政黨在地方縣市長選舉中取得席次多寡作為結算依據，僅計入政黨正式提名候選人，並排除無黨籍人士；若席次相同，則依政黨英文名稱排序決定勝負。此類機制實質上即以我國選舉結果為賭博標的，且透過境外平台與虛擬貨幣交易，企圖規避司法查緝，對選舉公平性與民主秩序造成重大威脅。

新竹地檢署指出，虛擬貨幣具備跨境流通快速、匿名性高及資金流向難以追查等特性，近年已逐漸成為境外勢力介入選舉、賄選及賭盤操作的不法管道。依「公職人員選舉罷免法」第103條之1規定，凡以電信設備、網際網路或其他方式，將選舉結果作為賭博標的者，均屬違法行為。

新竹檢警破獲新竹首起境外平台進行九合一選舉賭盤的不法案件，警循線追查，查獲何姓賭客涉案，依法偵辦中。圖／本報資料照片
新竹檢警破獲新竹首起境外平台進行九合一選舉賭盤的不法案件，警循線追查，查獲何姓賭客涉案，依法偵辦中。圖／本報資料照片

新竹 九合一選舉 虛擬貨幣

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