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涉包庇鍾文智免報到 信義分局前副所長李俊良涉貪起訴求刑8年

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導

「鮑魚達人」鍾文智炒作TDR獲利4億7千萬元，累計判刑30年5月定讞，卻在發監前棄保潛逃，台北地檢署查出，鍾文智落跑前，打點信義分局時任福德派出所副所李俊良，協助偽造不實簽名紀錄，免向警方報到，且李俊良戶頭內有260萬不明財產，今依貪汙圖利罪、財產來源不明罪、洩密罪起訴李俊良。建請法院求刑8年。

檢方指出，若警員就未如實報到之被告，未把關報到程序，反以偽造文書之方式代為報到，創造不公平之違法狀態利益，使應報到之被告取得無庸詳實報到之便利，應認定屬貪汙治罪條圖利罪所稱「不法利益」。

起訴指出，雖然鍾文智未如實報到雖耗費時間、油資甚微，但李俊良身為派出所主管，違反執行其核心職能所應遵守之上開法令規定，利用執行其職務之便，包庇予以免除偶爾報到之行為，危害該所警員應公平、公正依法行政之期待，破壞國民對警員公正執行職務之信賴，讓鍾文智免予報到之不公平違法狀態，其行為已該當貪汙治罪條例公務員違法圖利罪構成要件，具有可罰性，已屬刑事不法，非僅單純行政不法。

鍾文智於2021至2023年間，因炒股被法院裁定天價交保，規定每周向福德派出所報到3次，但他被限制住居期間，不僅沒按時前往福德派出所簽到，反而透過李俊良護航偽造簽到紀錄，李俊良後來平調三張犁派出所後，請託找同仁古志銘、梁思強幫忙「關照」鍾文智。

檢方痛批，李俊良為警職，職司社會治安及秩序維護職責，本應奉公守法，戮力從公，竟不知廉潔自持，與不正當人士私下交往，涉足聲色場所，更利用警察職務上之機會從事不法，嚴重破壞警紀，踐踏社會善良風俗，更加深社會大眾對於員警之負面觀感，影響盡忠職守員警之正面形象，損及國家法益甚鉅。

另外，鍾文智司機葉仲清違反個資法一併起訴；古志銘、梁思強、李俊良妻子黃鈺婷罪證不足獲不起訴在押的李俊良今天移審法院。

台北市信義分局三張犁派出所副所長李俊良涉圖利罪遭檢方起訴。圖／報系資料照
台北市信義分局三張犁派出所副所長李俊良涉圖利罪遭檢方起訴。圖／報系資料照

貪汙 鍾文智 警察

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