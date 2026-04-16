「霸凌分署長」謝宜容貪汙全數認罪...她哭求減刑 二審仍判4年半徒刑

勞動力發展署北分署前分署長謝宜容護航習翌設計承包標案、侵占公家採購的高價禮盒，一審依圖利、洩密及侵占公有財物等罪判4年6月徒刑，褫奪公權3年。案經上訴，台灣高等法院今仍判謝女4年6月徒刑，但改判褫奪公權2年，可上訴。

謝宜容也因霸凌基層公務員，全國撻伐，立法院去年6月三讀通過修正公務人員保障法，明定機關首長及一級主管經認定職場霸凌成立者，可處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

謝宜容護航裝潢業者習翌設計得標、侵占公家所採購高價禮盒，為塑造個人及北分署專屬形象，2024年所有對外活動、宣傳品形象識別與主視覺設計，統整為一公告金額以下的採購案交由習翌承包，並提前洩漏標案內容，藉此為習翌量身訂作採購案，獲得17萬餘元不法利益。

此外，謝宜容明知三節禮盒為北分署使用就業安定基金或就業保險基金預算採購，屬公用及公有財物，卻於2023年至2024年春節、端午、中秋三節，將發送剩餘的12個禮盒侵占為己用，涉侵占2萬901元公有財物。

謝宜容在新北地院一審開庭時便全部認罪，謝多次痛哭失聲。一審依圖利、洩密及侵占公有財物等罪判4年6月徒刑。檢察官和謝宜容皆針對量刑上訴，謝女雖對檢方上訴表示「無意見」，也不爭執犯罪事實和沒收金額，但律師團都指檢方上訴無理。

勞動力發展署北分署前分署長謝宜容。圖／聯合報系資料照片