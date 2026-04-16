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家長毒害孩子 法界：罕見重判警惕

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

成年人當兒童面前吸毒，法官大多以妨害幼童發育罪論處，台中地方法院認為陳姓女子違反女兒自由意志，罕見以刑度較重的「非法方法使人施用毒品」罪判決，法界分析是基於兒童保護立場重判，應能發揮警惕作用，但案件若上訴二審仍有討論空間。

刑法第二八六條第一項規定，對未滿十八歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處六月以上五年以下有期徒刑；依毒品危害防制條例第六條第二項，以非法方法使人施用第二級毒品，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。

父母、同居男女讓年幼子女吸入毒煙，法院多認為妨害幼童發育，量處一年上下刑度。陳女當女兒面前吸食二級毒品安非他命，台中地院考量女童僅一歲多，沒有反抗、拒絕能力，顯已違反女童意志，女童在不知情、被迫情況下施用毒品，陳女構成以「非法方法使人施用毒品」。

有檢察官分析，以妨害幼童發育罪論處，構成要件、範圍更廣，爭議性低，本案法官擴大解釋法律適用範圍，選擇用罪刑更重的毒品罪重判，應是基於兒童保護立場；他認為，女童被害時期介於一至三歲，明顯毫無意思決定能力，法官以毒品罪判刑，可見認定有干預女童個人自由，侵害法益嚴重，此判例日後應能發揮警惕作用。

法界認為，案件若上訴二審仍有討論空間，例如陳女有無刻意營造密閉環境，主觀上讓女兒吸入大量毒煙，若不能舉證有故意使用非法方法，論以重罪恐有過苛疑慮。律師張文傑說，以毒品罪論處少見，兒童保護是國際趨勢，他支持法官見解及重判。

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