遺失密件尋回成碎紙 作戰官起訴

空軍松山基地指揮部作戰官蘇姓男子簽辦演習計畫，負責發文給所屬單位卻遺失機密文件，部隊追查時他在辦公室碎紙機尋獲被攪碎的公文，稱可能不慎放入。台北地檢署認定蘇是過失，明知文件屬國家機密，應謹慎保管卻遺失，昨依陸海空軍刑法、國家機密保護法起訴。

檢方調查，廿九歲蘇姓男子是松指部作戰科作戰官，負責基地防衛、反空（機）降等任務；二○二四年八月一日負責簽辦二件演習計畫，將公文發文給所屬專機隊、座機隊、基地勤務隊及補給隊等四單位，當天經手簽辦公文後，於不詳時間遺失原應發文給專機隊及座機隊的公文。

部隊執行督導時，察覺發文紀錄與收文紀錄不符展開調查，蘇二○二五年四月底、五月初，在作戰科辦公室碎紙機內尋獲被攪碎的公文。他稱，可能忙中出錯，失手將機密文件放入碎紙機，被憲兵指揮部台北憲兵隊移送偵辦。

檢方認為，蘇明知此案公文是機密級文件，屬國家機密、軍事機密，應謹慎保管，避免不慎遭毀棄、損壞或遺失，卻遺失致生軍事上不利益，依陸海空軍刑法過失委棄軍事上應秘密之文書罪、國家機密保護法過失毀棄、遺失國家機密罪起訴。