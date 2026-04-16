偷主計金融卡 中士挪公帑投資

高雄市後備指揮部中士邱姓男子投資失利欠債，涉嫌竊取主計主任保管的金融卡，登入網路銀行出納系統，冒用主管、同事的帳號及密碼，撥款六十萬元公帑，匯入友人帳戶用於投資。高雄地檢署認為，邱嚴重踐踏公職紀律，昨依貪汙治罪條例等罪起訴。

檢方調查，高雄後指部中士邱姓男子去年一至九月支援主計工作，具核銷、登打傳票及代理出納等權限，因投資失利，在外欠下巨債，同年九月四日竊取主計胡姓主任保管的金融卡。

邱當天趁代理楊姓出納業務機會，進入台灣銀行網銀的出納系統，接連冒用單位主管、同事的帳號、密碼，連續登入出納、審核、核定、放行等系統，撥款六十萬元，匯入邱姓友人的郵局帳戶，再轉入兩人共同管理的期貨帳戶進行投資，出納人員返回辦公室查無對應傳票才東窗事發。

邱稱廠商追款，他才急著轉錢給廠商，事後有告知主任，又改口稱想救好友；但檢察官檢視對話紀錄，發現邱欠債，還要求友人「先把郵局帳戶給我一下，讓我撐過這個時間」，因證詞多變，不採信他說法。

檢方認定，邱的行為已嚴重踐踏公職紀律，依貪汙治罪條例利用職務上之機會詐取財物罪、竊盜、偽造文書罪起訴，建請法院審酌他狡辯態度，量處適當刑度。