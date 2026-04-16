少校政戰官上網借貸 被陸吸收

橋頭地檢署偵辦共諜案，前天依貪汙治罪條例、國家安全法起訴現、退役軍士官九人，其中陸軍航空特戰指揮部少校政戰官林峻逸軍階最高、收取一七四萬元報酬最多。檢方查出，他負責保防業務，因債務問題提前退伍，上網借貸遭吸收淪為共諜。

據了解，林姓男子二○二三年一月起擔任陸軍航特部保防組保防官，同年四月升少校，後來調特指部某營輔導長，疑在營外欠債，與部隊幹部不當借貸，傳出債主到部隊討債，前年底被拔主管職，調特指部任政戰官「就近看管」，去年一月退伍。

檢方查出，二○二四年一、二月，林急需現金，上網結識身分不詳人士，翻拍政戰官職務經手的文件傳給對方，以現金及泰達幣方式收取報酬，得手七十二萬元現金、三萬二千多枚泰達幣，不法所得共一七四萬元。

檢方去年發動搜索，林自偵查中羈押迄今，前天被起訴移審，橋頭地方法院以有逃亡及串證之虞裁定續押。

近年國軍屢爆共諜案，不少因借貸或簽賭淪陷。空軍夫妻孫緯與劉芸雅案，孫為飛官因簽賭欠巨債，與妻子將漢光演習等重要資料交給陸方，去年更一審分別被判五十七年、四十七年徒刑，尚未定讞，未併執行刑。