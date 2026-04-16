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宗教滲透 現退役軍官當共諜 6人認罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

中國長沙市人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，以媽祖交流等名義來台發展共諜網，吸收六名現、退役軍官，其中空軍少校邱翰林（右）被判刑八年六月最重，<a href='/search/tagging/2/台灣高等法院' rel='台灣高等法院' data-rel='/2/109571' class='tag'><strong>台灣高等法院</strong></a>審理期間丁病逝。本報資料照片
中國長沙市人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，以媽祖交流等名義來台發展共諜網，吸收六名現、退役軍官，其中空軍少校邱翰林（右）被判刑八年六月最重，台灣高等法院審理期間丁病逝。本報資料照片

中國長沙市人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，受中共指示以媽祖交流等名義來台發展共諜網，吸收邱翰林等六名現、退役軍官刺探軍事機密，遊說戰時不抵抗。台灣高等法院審理期間丁病逝，公訴不受理，六名被告昨各被依國家安全法判四年六月至八年六月徒刑；可上訴。

判決指出，香港籍六十九歲丁小琥是中共情工人員，身兼長沙工商業聯合會副會長等職務，二○一八年起受中央軍委政治工作部聯絡局南寧工作站指示，藉媽祖交流或商務、觀光名義來台，找張志煒當特助，吸收商人何聖影為下線。

中國長沙市人大民族華僑外事委員會委員丁小琥（圖），以媽祖交流等名義來台發展共諜網，吸收六名現、退役軍官，其中空軍少校邱翰林被判刑八年六月最重，台灣高等法院審理期間丁病逝。本報資料照片
中國長沙市人大民族華僑外事委員會委員丁小琥（圖），以媽祖交流等名義來台發展共諜網，吸收六名現、退役軍官，其中空軍少校邱翰林被判刑八年六月最重，台灣高等法院審理期間丁病逝。本報資料照片

調查局追查，丁小琥旅遊結識號稱「國軍敵情研判文膽」中將王世塗的妻子李瑞芳，利用李女篤信「超級生命密碼」能量學，以宗教信仰交流，常組團遊玩，打入王生活圈，吸收陸軍戰備訓練處退役中校王文豪、參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明。

丁小琥利用王世塗、譚俊明昔日人脈，吸收陸軍士官長呂芳契、陸軍少校參謀官楊博智、空軍飛指部中尉人事官楊千慧（楊博智胞姊）及空軍飛指部少校管制官邱翰林（楊女丈夫），要求刺探、收集機密，遊說現役軍官若兩岸開戰，說服同袍率部屬不抵抗。

高院認為，王文豪、譚俊明、邱翰林、楊千慧是退役軍官，呂芳契當時在役，明知丁小琥為中共派來，卻被丁招募，吸收具接密條件的國人及現退役軍人，刺探、收集、洩漏、交付或傳遞機密資料。楊博智趁承辦人短暫離開座位時操作對方軍用電腦，透過雲端硬碟上傳洩漏軍事機敏訊息；與胞姊楊千慧南下參加親屬公祭，將個人承接專案內容、單位資訊交給姊姊。

六人在高院審理時認罪。高院認為他們對國家負有更高的忠誠義務，卻為境外敵對勢力長期性、繼續性、計畫性招募與吸收現退役軍人、刺探機密，因邱翰林未在偵查期間繳交犯罪所得，犯國安法為大陸地區發展組織罪被判刑八年六月最重。

犯同罪的王文豪被判七年、譚俊明七年二月、楊千慧八年；呂芳契為陸發展組織未遂判六年；楊博智犯陸海空軍刑法洩密罪處四年六月，六人犯罪所得均沒收。丁小琥去年底因病入住加護病房，今年一月十四日保外醫治，二月過世；偵查期間張志煒、何聖影死亡，檢察官處分不起訴。

兩岸 陸軍 台灣高等法院

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