鐵皮加蓋、冷氣短路釀火警害死鄰居 住戶疏於維修遭判刑6月

彰化縣員林市南潭路1幢透天厝2023年火災延燒到鄰宅，造成鄰居男子嚴重燒燙傷，送醫搶救12天仍傷重不治。根據火災鑑定報告，火災原因是透天厝3樓冷氣機電線疑短路而引發火災，彰化地方法院以透天厝住戶陳男疏於維修管線電路而肇事，依過失致死罪將陳男判刑6月。

判決書指出，員林市南潭路陳男所住的透天厝在2023年7月7日上午10點多發生火災，火勢從3樓客房延燒到隔鄰透天厝，鄰居陳男衝上樓查看，卻被燒傷及吸入性灼傷送醫，搶救12天後，仍傷重身亡。

由於火災發生時，陳姓鄰居一度以為是3樓的平板電腦充電爆炸，但事後消防鑑定報告依現場燃燒物品及燃燒位置發現，平板應是被燒到，而非起火原因。

消防鑑定報告指出，起火原因應是透天厝住戶陳男3樓客房的冷氣室內機電源線短路而起火，且因3樓是鐵皮加蓋，非屬水泥磚造建物，鐵皮牆面容易產生高溫，若有日曬都可能造成高溫，而室內又有木製支架，才讓火勢一發不可收拾。室內線線短路，陳男有未盡維修之責。

不過陳男辯稱，他在2018年要住進透天厝時就已經有請人進行裝修、電線管路全部更新及安裝冷氣等，且認為冷氣電源線路是在室內，並非室外，應無長期經太陽曝曬鐵皮，因高溫導熱而造成電源配線短路問題。

不過法官認為，陳男重新整修、更新電線也已是5年前，室內配線是否因環境、氣溫等因素，造成老化、劣化、破損等情形均未可得知，陳男仍有責任定期請人檢修屋內配電線路，依火災鑑定報告，起火點是在其客房冷氣一帶的電路，因此依過失致死罪將陳男判刑6月，可易科罰金。