他不滿被逼找工作狠心殺父 7月底交國民法官審理

台南50歲趙姓男子疑不滿76歲父親逼他找工作，去年5月23日涉持水果刀刺殺胸、肚部共5刀後，打電話自首，趙父當場死亡，事後他對一時衝動失手殺了父親表示很後悔，被訴殺害直系尊親屬罪嫌，台南地院今下午開準備庭，他說「承認」，國民法官法庭預定7月27日至29日審理。

檢方起訴，趙姓父子同住台南東區，趙父於去年5月23日12時40分許，要求兒子起床吃午餐，他對其管教不滿，外出在小北百貨自由店購買水果刀1把返回住處，先將水果刀及束帶置於父親房間外後，進入父親房間，要求父親不要再管教其吃飯之事。

父親聽聞後喝斥，他即持水果刀及束帶，右手持水果刀刺父親右腹部1下及胸口4下，致父親低血容性休克當場死亡，他確認父親無呼吸後，將束帶纏繞在其頸部。

台南地院下午召開準備庭，趙及法扶律師均對犯罪事實無爭執，趙對檢方起訴內容說「承認」，院方已委託凱旋醫院就趙量刑前鑑定，法扶律師則提出包括有無精神上障礙、心智缺陷等在內44項以為量刑證據參考。

同時，檢方申請趙的胞弟，辯方也申請趙的二舅及鑑定人，藉此了解其家庭狀況及趙與父親相處情形。依合議庭審理計畫書，國民法官法庭預定7月27日至29日審理。

據了解，趙男與父母同住，是家中長子且單身，有多次家暴報案紀錄。他因情緒不佳需服藥控制，5年來斷斷續續打零工，無穩定工作，多數時間賦閒在家。母親則有失能情況，需要他人照顧。

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