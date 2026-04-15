快訊

川普自曝與習近平通信、不影響川習會 稱習答應不提供伊朗武器

聽新聞
0:00 / 0:00

他不滿被逼找工作狠心殺父 7月底交國民法官審理

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南50歲趙姓男子疑不滿76歲父親逼他找工作，去年5月23日涉持水果刀刺殺胸、肚部共5刀後，打電話自首，趙父當場死亡，事後他對一時衝動失手殺了父親表示很後悔，被訴殺害直系尊親屬罪嫌，台南地院今下午開準備庭，他說「承認」，國民法官法庭預定7月27日至29日審理。

檢方起訴，趙姓父子同住台南東區，趙父於去年5月23日12時40分許，要求兒子起床吃午餐，他對其管教不滿，外出在小北百貨自由店購買水果刀1把返回住處，先將水果刀及束帶置於父親房間外後，進入父親房間，要求父親不要再管教其吃飯之事。

父親聽聞後喝斥，他即持水果刀及束帶，右手持水果刀刺父親右腹部1下及胸口4下，致父親低血容性休克當場死亡，他確認父親無呼吸後，將束帶纏繞在其頸部。

台南地院下午召開準備庭，趙及法扶律師均對犯罪事實無爭執，趙對檢方起訴內容說「承認」，院方已委託凱旋醫院就趙量刑前鑑定，法扶律師則提出包括有無精神上障礙、心智缺陷等在內44項以為量刑證據參考。

同時，檢方申請趙的胞弟，辯方也申請趙的二舅及鑑定人，藉此了解其家庭狀況及趙與父親相處情形。依合議庭審理計畫書，國民法官法庭預定7月27日至29日審理。

據了解，趙男與父母同住，是家中長子且單身，有多次家暴報案紀錄。他因情緒不佳需服藥控制，5年來斷斷續續打零工，無穩定工作，多數時間賦閒在家。母親則有失能情況，需要他人照顧。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台南50歲趙姓男子疑不滿76歲父親逼他找工作，去年5月23日涉持水果刀刺殺胸、肚部共5刀後，打電話自首，趙父當場死亡。圖／讀者提供
台南50歲趙姓男子疑不滿76歲父親逼他找工作，去年5月23日涉持水果刀刺殺胸、肚部共5刀後，打電話自首，趙父當場死亡。圖／讀者提供

台南 國民法官

延伸閱讀

獨／律師游光德涉詐逃偷渡出境 父道歉：社會經驗不足受壞人引誘

台中同母異父兄妹相約輕生...他獨活 一理由不以國民法官審

神廟命案！17歲少女點燈遭千斤橫樑砸斃 母親直擊女兒倒臥血泊中

男子辦補助遭拒 公所各櫃台前咆哮、敲桌怒罵… 法官判拘役

相關新聞

剴剴虐死案追女社工刑責 陳尚潔涉過失致死罪明宣判

1歲10月大男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依過失致死罪起訴涉訪視不實的兒福聯盟社工陳尚潔；陳女否認犯罪，檢方建議從重量刑，台北地方法院訂明天上午9時29分宣判。

坤達、陳大天苦勸…閃兵案起訴第四波「9藝人5素人」自首 檢求緩刑

新北地檢署閃兵案第四波偵結，檢方起訴閃兵集團首腦陳志明及9名藝人、5名素人，這波14名被告均為主動自首並積極配合調查，甚至有一名素人役男自首後重新入伍，被檢察官認定態度良好、深感悔悟，向法院建請宣告緩刑。

鐵皮加蓋、冷氣短路釀火警害死鄰居 住戶疏於維修遭判刑6月

彰化縣員林市南潭路1幢透天厝2023年火災延燒到鄰宅，造成鄰居男子嚴重燒燙傷，送醫搶救12天仍傷重不治。根據火災鑑定報告，火災原因是透天厝3樓冷氣機電線疑短路而引發火災，彰化地方法院以透天厝住戶陳男疏於維修管線電路而肇事，依過失致死罪將陳男判刑6月。

他不滿被逼找工作狠心殺父 7月底交國民法官審理

台南50歲趙姓男子疑不滿76歲父親逼他找工作，去年5月23日涉持水果刀刺殺胸、肚部共5刀後，打電話自首，趙父當場死亡，事後他對一時衝動失手殺了父親表示很後悔，被訴殺害直系尊親屬罪嫌，台南地院今下午開準備庭，他說「承認」，國民法官法庭預定7月27日至29日審理。

控中工剔除董事候選人提名...寶佳提假處分法院裁准 今聲請強制執行

寶佳集團旗下堡新投資、佳峻投資、大華建設公司指控中華工程違法剔除它們所提的董事及獨董候選人，而聲請定暫時狀態處分，智慧財產及商業法院今裁定3家公司應提供330萬元擔保金後，中工應將3家公司所提出的候選人全部列入董事會公告候選人名單，可抗告；堡新等公司委由律師今帶現金赴台北地方法院提供擔保，並聲請強制執行。

嘉義消防員仁義潭受訓溺斃 國賠案法院判決縣府免賠

嘉義縣消防局翁姓消防員2021年在仁義潭參加潛水訓練時溺斃，家屬認為訓練規畫與執行過程有疏失，向嘉義縣消防局請求國家賠償。嘉義地方法院認為，負責規畫的黃姓公務員及擔任教官的李姓公務員，在訓練場地選擇、師資安排及裝備配置已盡善管理人注意義務，難認有過失。仍可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。