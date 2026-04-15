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控中工剔除董事候選人提名...寶佳提假處分法院裁准 今聲請強制執行

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

寶佳集團旗下堡新投資、佳峻投資、大華建設公司指控中華工程違法剔除它們所提的董事及獨董候選人，而聲請定暫時狀態處分，智慧財產及商業法院今裁定3家公司應提供330萬元擔保金後，中工應將3家公司所提出的候選人全部列入董事會公告候選人名單，可抗告；堡新等公司委由律師今帶現金赴台北地方法院提供擔保，並聲請強制執行。

中工5月21日將舉行股東會改選4名董事及3名獨董，堡新等三家公司身為股東也提出候選人名單，分別由「堡新及大華」提一份，佳峻公司提一份，扣除重複部分共有12人，但被中工董事會以超額提名為由，刪除股東提名。

堡新等三家公司聲請定暫時狀態處分，智商法院認為，三家公司已釋明勝訴可能性，且若不准聲請假處分，則會損害三家公司的股東提名權，有礙中工公司治理與健全發展，認為有保全的必要性，審酌一切情狀，酌定擔保金各為165萬元，總計330萬元。

智商法院因此裁定堡新等三家公司提供330萬元擔保金後，中工應將三家公司所提出的候選人全部列入董事會公告名單，並禁止再為任何異動。本案若有適用法規顯有錯誤，才得提抗告。

堡新等公司委任律師於裁定出爐後，立即帶330萬元現金到台北地方法院提供擔保，並聲請強制執行。律師指出，希望北院能像智商法院般展現效率，迅速完成執行程序，並將命令送達中工和金管會證期局、證交所等，確保裁定的效力。

律師也說，希望金融監理機關持續關注、監督中工後續股東會召集和執行程序，確保股東常會在公平、公正、公開原則下進行。中工針對裁定也指出，尊重智商法院假處分裁定。

堡新及大華公司委任律師林正疆今帶330萬元擔保金，赴台北地方法院供擔保並聲請強制執行。記者林孟潔／攝影
堡新及大華公司委任律師林正疆今帶330萬元擔保金，赴台北地方法院供擔保並聲請強制執行。記者林孟潔／攝影

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