烤下體、燒肛門等手段殘忍 立法「凌虐致死罪」？法界看法不一

近年台灣接連發生多起雇主私刑虐死員工案。南投謝姓露營區業者以火烤下體等殘酷手法虐死員工，一、二審皆因無法證明殺人故意，僅依「傷害致死罪」論處，更因和解獲減刑；台中彭姓博弈業者火燒、餵毒虐死討薪員工，法院則依「私行拘禁致死罪」判刑。針對此類凶殘案件，有無獨立增訂成年人的「凌虐致死罪」，法界看法分歧。

台中高分檢前檢察官林依成指出，司法實務常面臨「手段極殘忍，卻僅能評價為傷害致死」的窘境。許多案件具備「類似殺人的危險性」，但要證明「殺人故意」門檻過高，導致刑度與社會觀感落差極大。他主張應具體立法，將「一般傷害致死」與「凌虐致死」明確區分，以合理化量刑並達成嚇阻效果。

彰化地檢署前檢察官陳宗元表示，現行「傷害致死罪」最高已可處無期徒刑，法官量刑時本就可依刑法第57條，審酌犯罪手段殘忍程度從重量刑。若增訂「凌虐」要件，恐讓「何謂凌虐」成為國民法官法庭上的攻防戰場，徒增審理負荷。

台灣高檢署前檢察官林柏宏也認同，現行法規已足夠評價此類犯行，關鍵在第一線法官量刑是否符合社會期待。

台東地院前院長唐光義分析，先前因虐童案引發公憤，已修法加重虐童致死罪責，但被害人為「成年人」時是否需特別立法，見仁見智。贊成者盼以嚴刑嚇阻歪風；否定者認為法官逕行從重量刑即可，不須疊床架屋。如何在法制與社會情感間取得平衡，仍考驗司法智慧。