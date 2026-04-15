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坤達、陳大天苦勸…閃兵案起訴第四波「9藝人5素人」自首 檢求緩刑

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坤達、陳大天苦勸…閃兵案起訴第四波「9藝人5素人」自首 檢求緩刑

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北地檢署閃兵案第四波偵結，檢方起訴閃兵集團首腦陳志明及9名藝人、5名素人，這波14名被告均為主動自首並積極配合調查，甚至有一名素人役男自首後重新入伍，被檢察官認定態度良好、深感悔悟，向法院建請宣告緩刑。

這波起訴的9名藝人中，包括前Circus成員廖人帥、阿達（本名昌璟翔）、Energy前成員唐振剛、唐禹哲（本名阮霆鈞）、李唯楓、邱昊奇（本名邱孝尊）、鄒翰昇（本名鄒宗翰）、楊子鋒（本名楊景涵）、中華民國霹靂舞委員會主委李奕釜，以及吳姓、邱姓、楊姓、榮姓、廖姓、魏姓素人役男。

其中，廖人帥、阿達、李唯楓、邱昱奇4人，皆是在先前涉案閃兵藝人陳大天坤達勸說下出面自首，被檢察官認定為主動自首，詳實供述犯行，積極配合調查，悔悟之意甚深，對案件偵辦及釐清犯罪脈絡助益甚大，為此向法院建請緩刑。

而檢方上一波起訴的金鐘視帝薛仕凌，原同屬這波出面自首的役男，但後來被查出他為求脫罪，不僅先收到風聲才出面「假自首」，還試圖透過不知情的劇組顧問醫師背書，自行到案後再發布內容不實的新聞稿洗白，因此被檢察官認定犯後態度惡劣，單獨先行起訴並求處重刑2年6月。

今天涉案的役男們與藝人王大陸和「閃兵一、二班」的藝人相同，都是經人介紹與陳志明搭上線，各以10到30萬元不等金額，委由陳男利用槍手代背24小時血壓監測器以偽造病歷，藉此成功閃兵。

新北地檢署閃兵案第四波偵結，起訴包括藝人李唯楓在內的9名藝人及5名素人，並因14名役男均主動自首，獲檢方認定態度良好，向法院建請宣告緩刑。聯合報系資料照
新北地檢署閃兵案第四波偵結，起訴包括藝人李唯楓在內的9名藝人及5名素人，並因14名役男均主動自首，獲檢方認定態度良好，向法院建請宣告緩刑。聯合報系資料照

新北地檢署閃兵案第四波偵結，起訴包括前Circus成員廖人帥在內的9名藝人及5名素人，並因14名役男均主動自首，獲檢方認定態度良好，向法院建請宣告緩刑。聯合報系資料照
新北地檢署閃兵案第四波偵結，起訴包括前Circus成員廖人帥在內的9名藝人及5名素人，並因14名役男均主動自首，獲檢方認定態度良好，向法院建請宣告緩刑。聯合報系資料照

新北地檢署閃兵案第四波偵結，起訴包括阿達（本名昌璟翔）在內的9名藝人及5名素人，並因14名役男均主動自首，獲檢方認定態度良好，向法院建請宣告緩刑。聯合報系資料照
新北地檢署閃兵案第四波偵結，起訴包括阿達（本名昌璟翔）在內的9名藝人及5名素人，並因14名役男均主動自首，獲檢方認定態度良好，向法院建請宣告緩刑。聯合報系資料照

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