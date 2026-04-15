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嘉義男肇逃致騎士重傷不治 嘉檢依過失致死罪起訴建請重判

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

去年12月嘉義夏姓男子駕駛自小客車與同向騎腳踏車林姓女子發生車禍，林女重傷不治，夏男被控肇事逃逸，又延宕車禍鑑定程序，犯後態度不佳，嘉檢偵結，依過失致死及肇事逃逸罪嫌提起公訴並建請從重量刑。

起訴書表示，42歲夏男子去年12月19日下午3時24分許，駕車沿太保市中山路2段由東往西行駛。行經民生路口時，碰撞同向行駛在右前方的林女腳踏車，林女受撞擊後人車倒地，受有頭部外傷、硬腦膜下出血及骨折等重傷，送醫後不治。夏男肇事後沒有在現場協助救護或留下聯絡資料，也沒有通知救護車或警方到場處理，即逕自駕車逃逸。

警方循線追查涉嫌肇禍的夏男到案說明，夏男辯稱，「我當時人不舒服，感冒頭痛發燒，四肢無力，才會不知道有撞到人。我沒有臉面對家屬。我有保強制責任險，但我不知道怎麼處理保險」

檢方調查，後方車輛行車紀錄器顯示碰撞後夏男車輛煞車燈隨即亮起，且監視器錄下他曾於附近減速稍停後才離去，認定其對肇事顯有知悉，具備肇事逃逸犯意。此外，夏男在偵查中拒不繳納車禍鑑定費用，僅寄送未用印的申請書，導致鑑定程序延宕，犯後態度不佳。

嘉檢認定夏男行為分別觸犯刑法過失致死罪、肇事逃逸罪。且犯後飾詞卸責、未能配合鑑定程序等情節，檢察官特別請求法院從重量刑。

嘉義男涉肇逃致死飾詞卸責，檢方建請法院分論併罰並從重量刑。聯合報系資料照
嘉義男涉肇逃致死飾詞卸責，檢方建請法院分論併罰並從重量刑。聯合報系資料照

車禍 過失致死 嘉義

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