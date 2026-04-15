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爆陳亭妃博士論文抄維基百科…藍營「這2人」遭求償 獲判免賠理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國民黨新北市議員林國春3年前參選立委期間，與時任國民黨副發言人、現任基隆市政府民政處長呂謦煒開記者會，指控民進黨立委陳亭妃博士論文抄襲，陳亭妃提告兩人違反公職人員選舉罷免法、加重誹謗罪嫌，檢方處分不起訴確定；民事部分，陳亭妃要求兩人連帶賠償160萬元，台北地方法院今判決陳亭妃敗訴，林國春、呂謦煒免賠，可上訴。

林國春、呂謦煒2023年11月28日舉行記者會，指控陳亭妃在長榮大學經營管理研究所博士班論文「台灣六都行政管理績效衡量之研究」，抄襲維基百科，且透過圖靈系統分析，有高達25％相似度。

兩人認為陳亭妃將維基百科網址列入論文中，是抄襲維基百科，且依照長榮大學標準，論文超過13％相似度就不具原創性，質疑陳亭妃抄襲，「等於是智慧竊盜，等於是詐欺集團的智慧財產權的竊盜」，民進黨儼然成為系統性的「學術詐騙集團」。

陳亭妃提告違反選罷法、加重誹謗等罪嫌，檢方認為陳亭妃的論文確實和維基百科、他人論文有相同的段落文字，兩人質疑事項可受公評，應在憲法保障言論自由範圍內，處分不起訴確定。

民事部分，陳亭妃認為林國春、呂謦煒言論用詞是流於偏激、不堪的情緒用詞，逾越必要範圍，不屬於合理評論的範疇，侵害她的名譽權，提告要求兩人連帶賠償160萬元。

林國春、呂謦煒則指出，陳亭妃是我國立法委員，誠信、操守和公共利益高度相關，名譽權本應為最大程度的退讓；再者，兩人發表言論當下，長榮大學並未公開適用比對系統的年度，且經兩人以圖靈系統比對，論文與其他文獻存在25％相似處，認為已盡合理查證義務。

台北地院認為，陳亭妃論文部分段落與維基內容用詞、排序相近，甚至有部分文字和維基全然一致，且未使用上下引號、註腳，而是在某頁中間圖片下方載明資料來源為維基網頁，長榮大學審定也認為陳亭妃引用資料方式卻有不當，與學術倫理要求的引註格式不同，論文確實存在瑕疵。

判決指出，呂謦煒發言之前已到長榮大學研究所網站查得陳亭妃的申請書，認為已盡合理查證義務，且言論雖令人不快，但此事攸關公共利益，屬於合理評論，應予以包容。

至於林國春發言部分，法院認為是在評價陳亭妃椅瑕疵論文獲取學位，實在是以詐欺不法方式取得學位，縱使用語較為尖銳，但是就可受公評之事善意發表言論，陳亭妃自願進入公共領域、受選民審視，應對此評論加以容忍，判決陳亭妃敗訴。

民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃。聯合報系資料照
民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃。聯合報系資料照

台北 民進黨 國民黨 陳亭妃 論文抄襲

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