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南投露營業者叫兄弟狂毆、火燒下體虐死員工 二審減刑理由曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣一名謝姓露營區老闆在前年5月間，因不滿張姓員工，夥同3名友人將張男狂毆致死，甚至在張男昏倒後以火燒下體、傷口灑鹽等手法凌虐，二審今宣判，仍認定四人涉犯傷害致死罪，判刑8年6月至10年6月，撤銷改判理由是謝等人都已與被害人家屬達成和解，都已履行完畢或履行中，因此撤銷改判。

台中高分院指出，此案調查審理後，依據卷內之證據資料綜合判斷，已可以認定謝男等4人確有涉犯傷害致死罪，雖然檢方依殺人罪起訴，但審酌謝男等人僅與死者有細故，應不至於因此萌生殺人動機。

另從案發前謝男等4人謀議教訓被害人的對話中，也未見有何置被害人於死的內容，且其等在被害人倒地後，仍有進行一定的救護措施，實難認定謝男等4人在動手毆打被害人時，有殺人的動機及故意，因此變更起訴法條，改論處傷害致死罪。

二審指出，謝男等4人在上訴台中高分院後，都已與被害人家屬達成和解，其中謝男已如數賠償完畢、何男分期履行中、許男、徐男則因履行期限尚未屆至，未實際賠付，不過已可見其等彌補損害的態度，一審未審酌此量刑因子，因此撤銷改判。

檢警調查，謝姓男子在南投縣中寮鄉經營露營區，前年5月11日傍晚，因不滿張姓員工的生活習慣與工作態度，加上何姓、許姓、徐姓男子等3名友人，也與張男有細故糾紛，4人便謀議教訓張男。

當晚7時許，謝男等人將張男叫至福利社，輪流以徒手、鐵椅、水管、平底鍋及電鑽底座等鈍器，狂毆張男頭部及身體長達1個多小時，謝男更以美工刀戳刺、拗折其手指。

張男因頭部重創倒地昏迷時，謝男等人以為他在裝死，不僅以腳猛踹，還持釣竿抽打腳底、火燒生殖器與乳頭，在傷口塗抹鹽巴企圖將其喚醒，直到隔日凌晨警消獲報到場時，張男已因頭部鈍傷引發顱內出血、大腦水腫而身亡。

一審依傷害致死罪，判謝男14年6月、何男14年、許男12年6月、徐男11年6月，全案上訴台中高分院，今天審結，仍認定謝男等4人共同犯傷害致死罪，判謝男10年6月、何男10年2月、許男9年、徐男8年6月，仍可上訴。

南投縣謝姓露營業者涉夥人施虐員工致死，台中高分院今審結宣判。聯合報系資料照
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被害人 殺人 露營區

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