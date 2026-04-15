快訊

民進黨正式提名黃世杰、莊競程 賴總統推薦：桃竹最佳人選

空襲前後全被看光！外媒：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

Booking.com傳資安事件！官方認部分訂單資料外洩 緊急重設PIN碼

聽新聞
0:00 / 0:00

影射侯怡君是「小三」？蕭大陸前女友張金鳳被控誹謗判決出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

藝人蕭大陸前女友張金鳳上電視節目宣稱蕭大陸妻子、藝人侯怡君是介入她與蕭交往關係的第三者，侯提告誹謗，張女被訴。法院開庭，張女否認犯罪，蕭出庭作證表示和侯交往時已沒有和張一起，台北地院今判張女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

張金鳳2021年7月、8月在節目「新聞挖挖哇」、「命運好好玩」、「這！不是新聞」、「震震有詞」宣稱侯怡君是介入她與蕭大陸交往的第三者，影射侯是「小三」，侯怡君認為，張金鳳的指摘毀壞她的名譽、貶抑她的人格，提告張金鳳涉及誹謗，張女被訴。

法官今年2月3日傳喚蕭大陸作證。蕭證稱，他和侯怡君是在拍攝「九龍傳說」期間認識，2人在拍攝接近尾聲時才正式交往，他與張金鳳在一起已經是20多年前的事，表示兩任戀情並沒有重疊。

蕭說，張金鳳常常懷疑他在外面有女人，不僅找徵信社偷拍，還曾打電話來責備，導致他不敢帶張女去戲場或出外景，張女即以此指控他對感情不忠實。

法官問蕭大陸詢問對「分手」的定義？蕭表示，他心很軟，一直都沒有把張女趕出家，讓女方還是能夠自由進出家中，可能張女覺得2人仍在交往，他但從前任結束到與後任交往，相隔至少有半年以上。

侯怡君證稱，她與蕭大陸還未交往前，蕭只有在前往拍攝地點時會順道載她，除此之外，並無其他互動，後來確認蕭與張女分手才進一步交往；侯說，她曾在片場聽到張金鳳打電話給蕭大陸，蕭接電話時明顯不悅，說一些想分手但分不掉的話。

對於蕭大陸作證，張金鳳表示，蕭大陸全在說謊，蕭在交往前每周都拿花追求，拍戲時侯怡君還會叫她「大嫂」，蕭一下稱交往7年，一下又對媒體說是12年，酸蕭「交往時間這個數字有那麼難記嗎？」

侯怡君與蕭大陸今年2月為誹謗案出庭作證。圖／聯合報系資料照片
侯怡君與蕭大陸今年2月為誹謗案出庭作證。圖／聯合報系資料照片

蕭大陸(右)與張金鳳昔日是情侶。圖／聯合報系資料照片
蕭大陸(右)與張金鳳昔日是情侶。圖／聯合報系資料照片

侯怡君 藝人

延伸閱讀

蕭旭岑被指私收台商捐款 教授莊伯仲：我參與的團沒發現異常

求見馬英九遭拒 蕭旭岑：調查如無不法盼還清白

K-POP鐵粉砸30萬買「Super Junior」專輯 遇到詐騙錢包被清空

人夫與國中學妹有染、外流小三私照 正宮獲賠70萬

相關新聞

獨／律師游光德涉詐逃偷渡出境 父道歉：社會經驗不足受壞人引誘

律師游光德捲入詐欺案，在法院審理期間棄保潛逃，目前被通緝。桃園地檢署今表示已逮3名協助逃亡的蛇頭與船家，目前收押禁見。游的父親今天也發表聲明，自責「教子不嚴」，向社會大眾道歉。

嘉義男肇逃致騎士重傷不治 嘉檢依過失致死罪起訴建請重判

去年12月嘉義夏姓男子駕駛自小客車與同向騎腳踏車林姓女子發生車禍，林女重傷不治，夏男被控肇事逃逸，又延宕車禍鑑定程序，犯後態度不佳，嘉檢偵結，依過失致死及肇事逃逸罪嫌提起公訴並建請從重量刑。

爆陳亭妃博士論文抄維基百科…藍營「這2人」遭求償 獲判免賠理由曝光

國民黨新北市議員林國春3年前參選立委期間，與時任國民黨副發言人、現任基隆市政府民政處長呂謦煒開記者會，指控民進黨立委陳亭妃博士論文抄襲，陳亭妃提告兩人違反公職人員選舉罷免法、加重誹謗罪嫌，檢方處分不起訴確定；民事部分，陳亭妃要求兩人連帶賠償160萬元，台北地方法院今判決陳亭妃敗訴，林國春、呂謦煒免賠，可上訴。

南投露營業者叫兄弟狂毆、火燒下體虐死員工 二審減刑理由曝光

南投縣一名謝姓露營區老闆在前年5月間，因不滿張姓員工，夥同3名友人將張男狂毆致死，甚至在張男昏倒後以火燒下體、傷口灑鹽等手法凌虐，二審今宣判，仍認定四人涉犯傷害致死罪，判刑8年6月至10年6月，撤銷改判理由是謝等人都已與被害人家屬達成和解，都已履行完畢或履行中，因此撤銷改判。

影射侯怡君是「小三」？蕭大陸前女友張金鳳被控誹謗判決出爐

藝人蕭大陸前女友張金鳳上電視節目宣稱蕭大陸妻子、藝人侯怡君是介入她與蕭交往關係的第三者，侯提告誹謗，張女被訴。法院開庭，張女否認犯罪，蕭出庭作證表示和侯交往時已沒有和張一起，台北地院今判張女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

蛇蠍女藥頭殺人棄屍3共犯延押 賣慘求交保遭法官打臉

高雄蛇蠍女藥頭「果凍」去年5月夥同多名男性共犯，犯下擄人虐殺並棄屍於屏東獅子鄉山區，其中3共犯潘、鐘及林男持續遭羈押，其中一人賣慘向法官求交保，但橋頭地院近日裁定，考量3名共犯涉犯殺人重罪且手段兇殘，加上有逃亡、串證之虞，將自18日起延長羈押2個月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。