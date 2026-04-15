影射侯怡君是「小三」？蕭大陸前女友張金鳳被控誹謗判決出爐

藝人蕭大陸前女友張金鳳上電視節目宣稱蕭大陸妻子、藝人侯怡君是介入她與蕭交往關係的第三者，侯提告誹謗，張女被訴。法院開庭，張女否認犯罪，蕭出庭作證表示和侯交往時已沒有和張一起，台北地院今判張女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

張金鳳2021年7月、8月在節目「新聞挖挖哇」、「命運好好玩」、「這！不是新聞」、「震震有詞」宣稱侯怡君是介入她與蕭大陸交往的第三者，影射侯是「小三」，侯怡君認為，張金鳳的指摘毀壞她的名譽、貶抑她的人格，提告張金鳳涉及誹謗，張女被訴。

法官今年2月3日傳喚蕭大陸作證。蕭證稱，他和侯怡君是在拍攝「九龍傳說」期間認識，2人在拍攝接近尾聲時才正式交往，他與張金鳳在一起已經是20多年前的事，表示兩任戀情並沒有重疊。

蕭說，張金鳳常常懷疑他在外面有女人，不僅找徵信社偷拍，還曾打電話來責備，導致他不敢帶張女去戲場或出外景，張女即以此指控他對感情不忠實。

法官問蕭大陸詢問對「分手」的定義？蕭表示，他心很軟，一直都沒有把張女趕出家，讓女方還是能夠自由進出家中，可能張女覺得2人仍在交往，他但從前任結束到與後任交往，相隔至少有半年以上。

侯怡君證稱，她與蕭大陸還未交往前，蕭只有在前往拍攝地點時會順道載她，除此之外，並無其他互動，後來確認蕭與張女分手才進一步交往；侯說，她曾在片場聽到張金鳳打電話給蕭大陸，蕭接電話時明顯不悅，說一些想分手但分不掉的話。

對於蕭大陸作證，張金鳳表示，蕭大陸全在說謊，蕭在交往前每周都拿花追求，拍戲時侯怡君還會叫她「大嫂」，蕭一下稱交往7年，一下又對媒體說是12年，酸蕭「交往時間這個數字有那麼難記嗎？」

侯怡君與蕭大陸今年2月為誹謗案出庭作證。圖／聯合報系資料照片