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蛇蠍女藥頭殺人棄屍3共犯延押 賣慘求交保遭法官打臉

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄蛇蠍女藥頭「果凍」去年5月夥同多名男性共犯，犯下擄人虐殺並棄屍於屏東獅子鄉山區，其中3共犯潘、鐘及林男持續遭羈押，其中一人賣慘向法官求交保，但橋頭地院近日裁定，考量3名共犯涉犯殺人重罪且手段兇殘，加上有逃亡、串證之虞，將自18日起延長羈押2個月。

裁定指出，潘、鐘及林男等3人雖於法官訊問時坦承全部犯行，但合議庭認為，3人涉犯殺人及加重剝奪行動自由等罪，面臨最輕本刑5年以上之重度刑責，被害人於遭限制人身自由直至殺害的過程中，屢遭毆打凌虐，傷勢嚴重遍及全身，足見被告等人殺害手段極度兇殘。

法官指出，由於本案涉案人數眾多，各被告間的分工與犯意內容錯綜複雜，且先前陳述內容多有反覆及出入，被告間為推諉卸責、減免刑度，具有極高的串證與滅證誘因。

為了防止串證，且因本案即將交由國民法官進行審理，為確保各被告證言的純淨不受汙染，讓非法律專業的國民法官能釐清案情全貌，法院認定有嚴加防範串證的必要。

共犯鐘男與林男兩人在犯下此案前，就有遭發布通緝的紀錄，顯見兩人到庭配合度甚低，具有強烈的逃避司法追訴傾向，其中，鐘男更因過往也有妨害自由等犯行，被法官認定有反覆實施同一犯罪之虞。

林男在開庭時，曾試圖以要回家照顧扶養未成年子女向法官賣慘請求交保，但合議庭法官落下重話，直指林男在有家庭、子女之情況下，仍甘願涉犯殺人極重之罪，等同已自行選擇承受高度刑事責任，並捨棄與子女之感情、共同生活及扶養責任，認定未成年子女根本不足以作為其不再犯案的擔保，狠狠打臉其交保理由，裁定繼續延押禁見。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

棄屍 殺人 高雄

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