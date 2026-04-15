分手多年卻盜用前女友證件租Gogoro 永和男違反個資法遭訴

新北市一名劉姓男子2021年與前女友交往期間，冒用女方名義，在Gogoro電動機車出租平台「Go Share」上註冊。不料兩人分手3、4年後，劉男竟自去年初起，密集冒用前女友名義租車，直到女方去年11月收到劉男的交通罰單才東窗事發，新北地檢署依違反個人資料保護法及偽造文書等罪將他起訴。

檢警查出，劉男自去年1月1日晚間至10月14日凌晨，共冒用前女友身分在Go Share上租了24次的機車，並於10月2日凌晨1時許，於北市信義區基隆路二段時，因違規行駛遭到舉發。

劉男到案時，供稱當年與前女友交往時，因尚未成年沒機車駕照，故使用前女友的身分證、駕照至Go Share平台註冊會員，辯稱當初是在女方同意下，由女方主動提供上述身分證件用以註冊會員，後來分手後自己忘記當初是用女方資料登記，才使用該帳號租車。

劉男辯詞，隨即遭前女友駁斥，女方指出，劉男在經營Go Share的睿能數位服務公司所留下的聯絡電話，就是男方個人手機號碼，且雙方分手後已3年未聯絡，當初也未曾出借或提供身分證、駕照給劉男，及同意他使用自己個資註冊，不知道劉男如何取得自己證件和個資，戳破劉男辯詞。