彰檢查緝4環保業者非法堆大量廢棄物 1人收押15人交保

彰化縣環保局日前接獲檢舉，發現多家環保公司業者在彰化市、大村鄉、福興鄉等地非法堆置廢棄物，通報檢警查緝，彰化地檢署指揮發動二波搜索行動，查到4家業者在4處非法堆置大量事業廢棄物，檢方將2人聲押，其中1人准押，共15人交保，全案深入偵辦中。

彰化地檢署日前啟動檢警環調查緝國土犯罪平台，由國土專組周佩瑩主任檢察官規劃，率檢察官鐘祖聲、詹雅萍、卓喆寓聯手指揮警政署保七總隊第三大隊、彰化縣調查站組成專案小組，會同彰化縣環保局整合情資深入追查非法事業廢棄物堆置場。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，專案小組在4月已發動兩波搜索行動，動員警調環人員共83人次，前往彰化縣彰化市、大村鄉、福興鄉等地搜索14處，查出共有4家環保公司等清除業者，雖持有乙級廢棄物清除許可證，卻未依法申請設立貯存場或轉運站，擅自將清運廢棄物堆置於廠區內。

專案小組發現，4家環保公司將收來的包括紡織布條、輪胎、工廠與醫院的一般廢棄物等堆置在包括彰化市、大村鄉、福興鄉等4處廠區，有些廠區一旁就是稻田，堆置量約有5439立方公尺，對環境有潛在重大污染風險。

檢察官已依違反廢棄物清理法向法院聲請羈押2人，其中1人准押，共有15人交保、限制住居2人，也查扣曳引車、大貨車、小貨車、壓縮車、挖土機、堆高機及推土機等共25輛犯罪工具。

彰化檢警環查獲4家環保公司業者非法大量堆置廢棄物，將1人收押，15人交保，全案調查中。圖／彰化地檢署提供

彰化檢警環查獲4家環保公司業者非法大量堆置廢棄物，將1人收押，15人交保，全案調查中。圖／彰化地檢署提供