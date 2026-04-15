獨／律師游光德涉詐逃偷渡出境 父道歉：社會經驗不足受壞人引誘

律師游光德捲入詐欺案，在法院審理期間棄保潛逃，目前被通緝。桃園地檢署今表示已逮3名協助逃亡的蛇頭與船家，目前收押禁見。游的父親今天也發表聲明，自責「教子不嚴」，向社會大眾道歉。

游光德被檢方指控籌組詐團洗錢，他吸收在台灣銀行上班的郭姓夫婦，再找人設空殼公司，以假投資誘騙被害人交付錢財，不法所得約1.14億元，檢方偵查階段在押，全案移審法院後交保才有機會逃亡；游父日前受訪曾對游喊話「法院不是一個人說了算」，盼兒子趕快回來，回歸法律訴訟程序爭取自己清白。

游父今天表示，首先「游光德事件」造成台灣社會傷害，身為游的父親，教子不嚴，他要向社會及國家表達深切的歉意。期待檢院能存憐憫的心，公正及仔細地看待這件事情。「罪」與「罰」是相稱的，不應以無罪為有罪。

游父說，游光德沒有那麼壞，也非常的努力在學業及工作上。兒子雖然愛錢，但也非常節省的人，不愛享受也不知道怎麼花錢，很多衣服、用品都是他不要之後，兒子才拿去用。兒子只知道工作，因為工作會有成就感，法律系及法研所花了九年的時間，當上職業律師不到5年，後2年還被羈押了，「社會經驗不足，受到壞人引誘，誤觸法網」。

游父也說，衷心希望能給游光德改過重生的機會，游光德會把餘生奉獻給孕育他的這塊土地。也呼籲檢院，饒了他護子心切的失婚母親、手足情深的弟弟及教子不嚴的父親。