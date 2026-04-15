嘉縣前議員邱銀海涉詐領助理費等判6年半 清運濫倒上訴求輕判

國民黨籍前嘉義縣議員邱銀海被控詐領助理費、非法掩埋事業廢棄物及非法寄藏子彈，嘉檢一併起訴，一審判他應執行6年半，檢辯雙方均不服上訴，台南高分院今開庭審理，邱認罪，指深坑段廢棄物已清除完畢外，護生段部分已提交清運計畫書，希望三周內完成。

台南高分院上午開庭，邱在律師陪同下到庭，同案被告朱姓男子等5人出庭，另廖姓男子委由律師到庭。檢方就量刑及無罪部分提起上訴外，邱等7人均認罪，均就量刑部分提起上訴。

嘉義地檢署起訴，邱於2018年12月間當選為嘉義縣第19屆議員，2022年12月連任失利，在擔任議員期間，遊說陳姓女子、女兒及助理廖男的母親擔任人頭助理。

檢方表示，陳女等3人自2018年12月25日起擔任邱的人頭助理，約3從中詐領助理補助費、慰勞金等費用，計約90萬9000多元，大部分金額都遭邱領出花用。邱被依貪汙治罪條例中公務員利用職務上機會詐取財物等罪嫌起訴；陳女已死亡、廖男母親因不知情，2人均不起訴處分，女兒及廖男獲緩起訴處分。

此外，邱因積欠龐大債務，與友人合作，以提供土地非法堆置、回填及貯存廢棄物牟利，自2021年5月及7月間，分別在中埔鄉深坑村等地承租農地涉嫌非法掩埋混合廢棄物，邱等人被依違反廢棄物清理法起訴。

檢調於2021年11月23日前往邱服務處等處所執行搜索時，在其住家房間查獲制式、非制式霰彈各14顆，但沒有發現槍枝，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴。

一審認邱共同犯廢棄物清理法中非法處理廢棄物罪處2年2月，未扣案犯罪所得30萬元沒收；又共同犯廢棄物清理法中非法處理廢棄物罪處2年6月；又犯非法寄藏子彈罪處1年，併科罰金6萬；又共同犯公務員利用職務機會詐取財物罪處3年8月，褫奪公權4年，扣案犯罪所得90萬9346元沒收。有期徒刑部分，應執行6年6月。