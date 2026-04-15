基隆狠父枕頭悶死5歲兒案 國民法官庭審理17日宣判

原任職基隆市環保局簡姓男子因不滿已分居簡妻提離婚，及為爭兒子監護權，去年5月酒後涉嫌用枕頭悶死5歲兒子，案發後被收押至今。基隆地院國民法官庭今天選出10名國民法官，明後兩天開庭審理，預計17日宣判。

檢方起訴指出，46歲在環保局任期的簡男與張姓妻子結婚14年，去年4月23日晚間夫妻疑因家務及生活費等問題起口角，簡男涉嫌動手打人。簡妻事後聲請通常保護令，並帶兒子回娘家居住，與簡男分居。

簡妻準備離婚及要求取得兒子的監護權，但未禁止簡男探視兒子及帶回家。簡男去年5月13日接兒子回家同住，但隔天未送去幼兒園上課。簡妻用通訊軟體LINE聯絡簡男，他都未回訊息。簡妻上門要接小孩回家時發現愛兒慘況，悲慟不已。

去年9月檢方依成年人故意對兒童犯殺人罪起訴，羈押時間將至，基隆地院認為簡男曾逃亡的羈押理由並未消滅，裁定4月11日起延長羈押2月。

基隆地院採國民法官制度審理，今天午選任國民法官，於35位候選民眾中，隨機抽選出6位國民法官，4位備位國民法官，將與3名職業法官共組合議庭審理此案。

基隆地院指出，今天上午於第一法庭選任國民法官程序後，16、17日進行審理程序，預計17日宣判。