竊盜犯出庭暴走辱法官「國之將亡，必有妖孽」 下場慘了

台中李姓男子和女友口角，竟朝她掐脖、賞巴掌，甚至拿1把空氣槍朝天花板連開3、4槍，再恐嚇稱「不跟我離開，我就殺死你2隻貓」、「今天沒讓妳死在這就不錯了」；法院審酌，李事後調解成立，女友願意給他緩刑且撤告，依恐嚇罪判李拘役30日，可上訴。

2026-04-15 11:31