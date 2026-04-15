聽新聞
0:00 / 0:00
竊盜犯出庭暴走辱法官「國之將亡，必有妖孽」 下場慘了
有多次竊盜紀錄的劉姓男子在法院開庭暴走，要求審判長「請你尊重一下你自己的身分」並稱「國之將亡，必有妖孽」，依妨害公務罪起訴；台北地院審理，依對於公務員依法執行職務時當場侮辱罪判劉拘役30日，如易科罰金，以1000元折算1日。可上訴。
劉2025年4月22日下午3時20分，在台北地院第9法庭出庭，案子由黃姓審判長審理、李姓檢察官蒞庭，行準備程序。
審判長對劉問話時，劉回答「國之將亡，必有妖孽，請你尊重一下你自己的身分」，多次中英文穿插辱罵法官、檢察官「三字經」，還表示「法官法官可以情緒性發言嗎？」。
後來，審判長詢問檢察官時，劉又插嘴「兩位都是公務員公務員，沒有在利益迴避迴避，你們都被解雇了，羞恥心在哪裡？」、「偷來暗去當我瞎了嗎？」，劉影響法庭秩序，檢方依職權告發偵辦劉。
檢方偵查，劉否認犯行，還稱當天根本沒有出庭，檢察官依據審判筆錄、法庭錄音光碟、勘驗報告，認定劉犯侮辱公務員罪、並違反法院組織法法庭秩序罪，起訴時，請法院從重依對公務員依法執行職務當場侮辱罪論罪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。