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未替犬隻戴口罩撲傷人 飼主判拘役10日 法官不准緩刑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹張姓女子去年3月帶著飼養的黑色犬隻在社區地下室電梯口等候時，未替犬隻配戴防護口罩，犬隻突撲向走出電梯的陳女，造成對方腹部受傷。新竹地方法院審理後認定，飼主未善盡管理責任，依過失傷害罪判處拘役10日，得易科罰金。法官審酌，張女犯後否認犯行，未與被害人達成和解，難認有悔意，也無法確認無再犯之虞，不予緩刑。

判決書指出，張女於去年3月5日中午，牽著飼養的黑狗，在新竹市某大樓地下室3樓等電梯，但未替具攻擊性的犬隻配戴透氣口罩。當時陳姓女子自電梯內步出，犬隻隨即撲向對方，並以前肢及嘴部接觸其腹部，造成上腹部撕裂傷。

被害人事後就醫，診斷為上腹壁撕裂傷並施打破傷風疫苗。法院依監視器畫面、傷勢照片與醫療紀錄，認定犬隻確實接觸腹部，傷勢與前肢抓傷具因果關係。

法官審酌張女身為飼主，本應注意對所飼養犬隻予以適當管束並使用防護工具，以免無故傷害他人，竟疏未注意，致其飼養犬隻撲向被害人成傷，所為實屬不該，且事後否認犯行，因被害人無意願調解，而未能達成和解。

辯護人雖請求法官給張女緩刑，然而法官認為，張女從檢警偵查到院方審理期間，對於其自身犯行始終爭執不斷，不願坦白面對，足見其未反省，難認無再犯之虞，因此駁回辯護人請求，將張女依過失傷害罪判處拘役10日，且不予緩刑。

法院依監視器畫面、傷勢照片與醫療紀錄，認定犬隻確實接觸腹部，傷勢與前肢抓傷具因果關係。圖／擷取自司法院網站
法院依監視器畫面、傷勢照片與醫療紀錄，認定犬隻確實接觸腹部，傷勢與前肢抓傷具因果關係。圖／擷取自司法院網站

新竹 被害人 寵物

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