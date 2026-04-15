台中恐怖情人！女友面前亮槍連轟 再恫嚇：不跟我走就殺你2隻貓

台中李姓男子和女友口角，竟朝她掐脖、賞巴掌，甚至拿1把空氣槍朝天花板連開3、4槍，再恐嚇稱「不跟我離開，我就殺死你2隻貓」、「今天沒讓妳死在這就不錯了」；法院審酌，李事後調解成立，女友願意給他緩刑且撤告，依恐嚇罪判李拘役30日，可上訴。

檢警調查，李男2025年3月29日和女友在家吵架，竟抓她肩膀、掐脖再賞巴掌，打到她全身傷痕累累，未料李仍不罷休，又亮出1把壓縮空氣槍對女友恫嚇「如果不帶我上樓，我就會開槍。」

女友拒絕，李男竟真的朝1樓天花板開了3、4槍，又繼續對女友恫嚇「如果不跟我一起離開，我就殺死你2隻貓」、「今天沒有讓妳死在這裡就不錯了」、「你再跟我要一次妳的手機，就把妳的手機摔壞。」女友嚇到報警才曝光。

檢方訊時，李男坦承不諱，女友也指證歷歷，並提出醫院驗傷證明，警方蒐證也發現現場1樓天花板有彈孔、家暴通報紀錄，偵結依傷害、恐嚇罪嫌起訴他。

台中地院審酌，李男未能控制情緒，造成女友心生畏懼，考量其恐嚇內容、危害性，犯後已坦承，加上其無不良前科，已經和女友調解成立，女友也同意給予緩刑機會。

中院認為，李男顯見知所悔悟，依恐嚇罪判他拘役30日，得易科罰金，緩刑2年，並禁止他對女友家暴、騷擾；另李涉傷害罪部分因女友撤告，該部分不受理。

李男痛毆女友，還亮槍恐嚇要殺死她的貓，法院依恐嚇罪判他拘役30日。示意圖／ingimage

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