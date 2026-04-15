律師游光德涉詐1.14億偷渡出境 桃檢逮2蛇頭1船家

律師游光德捲入詐欺案，在法院審理期間棄保潛逃，目前被通緝。桃園地檢署偵辦潛逃案，陸續逮捕3名協助逃亡的蛇頭與船家，訊後認定涉犯隱匿人犯罪，有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

游光德被檢方指控籌組詐團與洗錢，他吸收在台灣銀行上班的郭姓夫婦，再找人設空殼公司，以假投資誘騙被害人交付錢財，不法所得約1.14億元，檢方偵查階段在押，全案移審法院後交保才有機會逃亡；事發後，游的父親接受「聯合報」訪問曾對兒子喊話，「法院不是一個人說了算」，盼游趕快回來，回歸法律訴訟程序爭取自己清白。

桃檢指出，檢察長張春暉對極度重視游光德案，案由檢察官黃世維成立專案小組，指揮台北市警局刑警大隊、刑事局電信偵查大隊、桃園市警局桃園分局、海巡署偵防分署及偵防查緝隊追查，最後發現游是在陳姓、郭姓與吳姓3名男子協助下逃亡。

檢方表示，游光德潛逃路線是先搭陳男租來的車輛作掩護，在車內以不詳方式解開電子手環，然後由吳男接應找到郭姓船家，3月22日從台南曾文溪出海口上船，再到澎湖外海由其他船隻接應潛逃出境。專案小組3月31日拘提陳男到案，並於4月8、9日陸續拘提郭、吳2人，不法所得從7.5萬元到50萬元不等，已依法向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方呼籲，司法公信力不容挑戰，協助刑事被告逃匿不僅嚴重破壞國家刑罰權行使，更將面臨嚴厲法律制裁，任何人切勿心存僥倖、以身試法。

桃園地檢署偵辦律師游光德潛逃案，今宣布已逮協助逃亡的蛇頭與船家（示意圖）。本報資料照片

桃園地檢署偵辦律師游光德潛逃案，今宣布已逮協助逃亡的蛇頭與船家。圖／桃園地檢署提供