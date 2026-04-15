高雄後指部主計趁主管不在 摸進國庫挪走60萬公帑炒股

高雄市後備指揮部邱姓中士因投資失利欠下巨債，趁著單位主管不在位子上，成功登入台灣銀行出納系統，冒用主管、同事之名通過放款審核，成功自國庫搬走60萬元公帑，全數拿去炒股，高雄地檢署偵結，依貪汙罪嫌將他起訴。

檢方調查，邱姓中士去年1月至9月支援主計工作，具備核銷、登打傳票及代理出納等權限，但因投資失利，在外欠下巨債；同年9月4日，他將歪腦筋動到單位執掌的國庫上，趁隙竊取主計胡姓主任保管的金融卡。

同日中午11時許，邱男趁著代理楊姓出納業務機會，進入台灣銀行網路銀行的出納系統後，接連冒用單位主管、同事執掌的帳號、密碼，連續輸入資料完成審核後，成功讓國庫核定撥款。

邱男隨後將60萬元公帑匯入邱姓友人的郵局帳戶，隨後再轉入兩人共同管理的期貨帳戶進行投資，直到出納人員返回辦公室查無對應傳票，全案才東窗事發。

高雄地檢署偵查時，邱男辯稱「廠商追款才急著轉出，有告知主任」，後來又改口稱想救好友，但檢察官翻開對話紀錄，發現明明是邱男欠錢，還要求友人「先把郵局帳戶給我一下，讓我撐過這個時間」，因證詞多變，不採信他說法。

檢方認定，邱男行為已嚴重踐踏公職紀律，今依貪汙治罪條例利用職務上之機會詐取財物罪等罪嫌提起公訴，並建請法院審酌其狡辯態度，量處適當刑度。