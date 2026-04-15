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女律師3度遭性騷崩潰大哭 律師蕭凡森二審判7月定讞...現於台中執業

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

律師蕭凡森被控於2023年10月至12月實習期間，在酒吧、捷運、教室內碰觸女實習律師大腿、腰部與臀部，被害人提告，台北地檢署依性騷擾防治法起訴蕭，台北地方法院依3個性騷擾罪判蕭7月徒刑，得易科罰金。蕭凡森上訴，台灣高等法院今駁回，全案定讞。

36歲的蕭凡森曾擔任高院法警，2022年律師高考及格，2024年7月加入台中律師公會，現於台中一法律事務所任職。

被害人表示，2023年10月2日晚間和蕭凡森在台北市忠孝東路4段一間酒吧聚餐時，蕭以右手輕拍她的左大腿2、3次；同日晚間10點多兩人搭乘捷運，她準備在松江南京站下車、走出捷運時，蕭又撫摸她的左腰；12月20日下午，他們在教室觀看麻將盃獎盃時，蕭趁她拍攝獎盃，突走至左方，以右手手背碰觸她左側臀部。

蕭凡森不否認當時與被害人都是實習律師，但否認性騷擾的指控，辯稱就算有碰觸，也是「無意間碰觸」，他直到2023年12月20日那天才被告知有碰觸對方，但他毫無印象。

台北地院認為被害人在歷次偵查時的證述一致，當年10月2日案發時甫開訓，雙方認識不久，若非親身經歷，難以想像女方為何要編故事誣陷蕭，女方的證詞有相當可信性。

一名證人表示，觀看麻將盃獎盃時，蕭凡森從走廊另一端走到被害人旁邊，被害人「表情就變了」，變得有點緊張、不太好，還馬上繞過桌子，跑到他這側。下課後他在逃生梯轉角看到被害人，當時她在哭，旁邊還有3名同學，她說「不知道該怎麼辦？」也因為當下不想讓場面難看，沒有撕破臉。

有實習律師得知蕭凡森伸鹹豬手，直接跑去嗆「手腳放乾淨一點」。

北院認為蕭凡森具法律專業背景，竟然為了逞慾而對同為實習律師的被害人性騷擾，造成被害人心理恐懼不適，考量蕭犯後態度不佳、無前科、台北大學法律研究所肄業等情狀，判他7月得易科罰金之刑；因蕭矢口否認犯罪、未與被害人和解，北院未予緩刑。

蕭不服一審判決，上訴高院，高院審理後因維持一審見解而駁回，不得再上訴。

律師蕭凡森被控於2023年10月至12月實習期間，在酒吧、捷運、教室內碰觸女實習律師身體，台北地檢署依性騷擾防治法起訴蕭，台北地方法院依3個性騷擾罪判蕭7月徒刑，得易科罰金。蕭凡森上訴，台灣高等法院今駁回，全案定讞。記者王宏舜／攝影
律師蕭凡森被控於2023年10月至12月實習期間，在酒吧、捷運、教室內碰觸女實習律師身體，台北地檢署依性騷擾防治法起訴蕭，台北地方法院依3個性騷擾罪判蕭7月徒刑，得易科罰金。蕭凡森上訴，台灣高等法院今駁回，全案定讞。記者王宏舜／攝影

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