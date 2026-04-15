快訊

內幕／鄭習會閉門宴5個小故事 習近平吐一詞「像陸劇」

猴硐貓村5貓被虐狂噴辣椒水 28歲惡男被逮稱：心情不好

聽新聞
0:00 / 0:00

弄丟演習計劃機密級文件 碎紙機內尋獲…松指部作戰官起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

松指部作戰官蘇姓男子前年簽辦「演習計劃」負責發文予所屬單位，涉嫌遺失機密級文件，直到單位發現紀錄不符，去年在作戰科辦公室碎紙機內尋獲繳碎的公文。台北地檢署今偵結，認定蘇男行為是過失，依陸海空軍刑法、國家機密保護法毀棄國家機密罪起訴。

蘇男是空軍松山基地指揮部作戰科作戰官，負責基地防衛、反空（機）降等任務。2024年8月1日負責簽辦2件「演習計劃」，負責將公文發文予所屬專機隊、座機隊、基地勤務隊及補給隊等4單位。

起訴指出，蘇男明知此案公文是「機密」級文件，屬國家機密也屬軍事機密，應謹慎保管，避免公文保管不慎遭毀棄、損壞或遺失；2024年8月1日經手簽辦公文後不詳時間，涉遺失原應交付與專機隊及座機隊的公文，致生軍事上不利益。

全案因單位執行督導時，察覺發文紀錄與收文紀錄不符，蘇男2025年4月底、5月初期間，自行在作戰科辦公室碎紙機內尋獲已經繳碎的公文。

全案經憲兵指揮部台北憲兵隊移送偵辦。檢方認定，蘇男涉犯陸海空軍刑法過失委棄軍事上應秘密之文書罪嫌，國家機密保護法過失毀棄、遺失國家機密罪嫌，依法起訴。

空軍松指部。圖／聯合報系資料照片
空軍松指部。圖／聯合報系資料照片

空軍 陸海空軍刑法 松指部

延伸閱讀

男子辦補助遭拒 公所各櫃台前咆哮、敲桌怒罵… 法官判拘役

藉媽祖交流來台招共諜...香港主嫌丁小琥病故 空軍少校判8年6月最重

獨／陸軍「保防守門人」因債淪共諜 傳營內外欠債欠到驚動指揮部

涉共諜洩密 航特部少校等9軍士官遭訴

相關新聞

獨／陸軍「保防守門人」因債淪共諜 傳營內外欠債欠到驚動指揮部

橋頭地檢署偵辦共諜案，昨天一口氣依貪汙、國安法等罪起訴現、退役官兵9人，其中一名陸軍林姓少校政戰官，涉嫌交付多筆資料賺取174萬元報酬，偵查中被羈押至今；林負責部隊保防業務，堪稱單位內「保防守門人」，卻因債務問題淪為共諜，面臨10年以上重罪，震驚部隊。

影／涉購地弊案 宏泰集團主席林鴻南1000萬交保 宏壽前董座800萬交保

宏泰集團旗下宏泰人壽2019年間，被金管會要求半年內處分新北市淡水區土地，集團主席林鴻南利用「左手換右手」方式，先找多間人頭公司貸款，並以自己名義當連帶保證人，輾轉以複雜金流低價購地，導致宏壽資產損失1億元，台北地檢署昨天搜索約談26人到案，檢方漏夜複訊後，今晨依違反證交法命林鴻南1000萬交保，宏泰人壽前董座魯奐毅800萬交保，均限制出境出海。

律師游光德涉詐1.14億偷渡出境 桃檢逮2蛇頭1船家

律師游光德捲入詐欺案，在法院審理期間棄保潛逃，目前被通緝。桃園地檢署偵辦潛逃案，陸續逮捕3名協助逃亡的蛇頭與船家，訊後認定涉犯隱匿人犯罪，有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

高雄後指部主計趁主管不在 摸進國庫挪走60萬公帑炒股

高雄市後備指揮部邱姓中士因投資失利欠下巨債，趁著單位主管不在位子上，成功登入台灣銀行出納系統，冒用主管、同事之名通過放款審核，成功自國庫搬走60萬元公帑，全數拿去炒股，高雄地檢署偵結，依貪汙罪嫌將他起訴。

女律師3度遭性騷崩潰大哭 律師蕭凡森二審判7月定讞...現於台中執業

律師蕭凡森被控於2023年10月至12月實習期間，在酒吧、捷運、教室內碰觸女實習律師大腿、腰部與臀部，被害人提告，台北地檢署依性騷擾防治法起訴蕭，台北地方法院依3個性騷擾罪判蕭7月徒刑，得易科罰金。蕭凡森上訴，台灣高等法院今駁回，全案定讞。

弄丟演習計劃機密級文件 碎紙機內尋獲…松指部作戰官起訴

松指部作戰官蘇姓男子前年簽辦「演習計劃」負責發文予所屬單位，涉嫌遺失機密級文件，直到單位發現紀錄不符，去年在作戰科辦公室碎紙機內尋獲繳碎的公文。台北地檢署今偵結，認定蘇男行為是過失，依陸海空軍刑法、國家機密保護法毀棄國家機密罪起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。