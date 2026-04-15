弄丟演習計劃機密級文件 碎紙機內尋獲…松指部作戰官起訴

松指部作戰官蘇姓男子前年簽辦「演習計劃」負責發文予所屬單位，涉嫌遺失機密級文件，直到單位發現紀錄不符，去年在作戰科辦公室碎紙機內尋獲繳碎的公文。台北地檢署今偵結，認定蘇男行為是過失，依陸海空軍刑法、國家機密保護法毀棄國家機密罪起訴。

蘇男是空軍松山基地指揮部作戰科作戰官，負責基地防衛、反空（機）降等任務。2024年8月1日負責簽辦2件「演習計劃」，負責將公文發文予所屬專機隊、座機隊、基地勤務隊及補給隊等4單位。

起訴指出，蘇男明知此案公文是「機密」級文件，屬國家機密也屬軍事機密，應謹慎保管，避免公文保管不慎遭毀棄、損壞或遺失；2024年8月1日經手簽辦公文後不詳時間，涉遺失原應交付與專機隊及座機隊的公文，致生軍事上不利益。

全案因單位執行督導時，察覺發文紀錄與收文紀錄不符，蘇男2025年4月底、5月初期間，自行在作戰科辦公室碎紙機內尋獲已經繳碎的公文。

全案經憲兵指揮部台北憲兵隊移送偵辦。檢方認定，蘇男涉犯陸海空軍刑法過失委棄軍事上應秘密之文書罪嫌，國家機密保護法過失毀棄、遺失國家機密罪嫌，依法起訴。