快訊

內幕／鄭習會閉門宴5個小故事 習近平吐一詞「像陸劇」

猴硐貓村5貓被虐狂噴辣椒水 28歲惡男被逮稱：心情不好

聽新聞
0:00 / 0:00

露營區老闆不滿員工 火燒下體傷口灑鹽凌虐致死…二審今減刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣一名謝姓露營區老闆在前年5月間，因不滿張姓員工，夥同3名友人將張男狂毆致死，甚至在張男昏倒後以火燒下體、傷口灑鹽等手法凌虐。檢方原依殺人罪起訴，一審審認，謝男等人主觀上無殺人犯意，改依傷害致死罪論罪，分別判處謝男等4人，11年6月至14年6月不等徒刑，上訴二審後，今天審結，仍認定4人涉犯傷害致死罪，但刑度降為8年6月至10年6月。

台中高分院今天審結此案，仍認定謝男等4人共同犯傷害致死罪，判謝男10年6月、何男10年2月、許男9年、徐男8年6月，仍可上訴。

檢警調查，謝姓男子在南投縣中寮鄉經營露營區，前年5月11日傍晚，因不滿張姓員工的生活習慣與工作態度，加上何姓、許姓、徐姓男子等3名友人，也與張男有細故糾紛，4人便謀議教訓張男。

當晚7時許，謝男等人將張男叫至福利社，輪流以徒手、鐵椅、水管、平底鍋及電鑽底座等鈍器，狂毆張男頭部及身體長達1個多小時，謝男更以美工刀戳刺、拗折其手指。

張男因頭部重創倒地昏迷時，謝男等人以為他在裝死，不僅以腳猛踹，還持釣竿抽打腳底、火燒生殖器與乳頭，在傷口塗抹鹽巴企圖將其喚醒，直到隔日凌晨警消獲報到場時，張男已因頭部鈍傷引發顱內出血、大腦水腫而身亡。

南投地院審理時，謝男等4人雖坦承涉犯傷害致死，但檢方認為4人下手極重，以共同殺人罪起訴。

謝男等人與律師則主張，起初只是為了發洩不滿情緒而教訓張男，並沒有要置人於死的意圖。

一審審認，謝男等4人犯案動機僅為生活細故，毆打時曾停手一同用餐，被害人昏迷後也曾拿棉被、電暖器為其保溫，顯見主觀上無致人於死之犯意，依法變更起訴法條，改依傷害致死罪論處。

法官考量4人手段兇殘，且犯後說詞反覆、未與家屬和解，判處主謀謝男有期徒刑14年6月、何男14年、許男12年6月、徐男11年6月。此外，法官查出另有兩名證人涉嫌參與施暴，已依職權向檢方告發另行偵辦，全案上訴台中高分院後，今天審結。

南投縣謝姓露營業者涉夥人施虐員工致死，台中高分院今審結宣判。圖／本報資料照
南投縣謝姓露營業者涉夥人施虐員工致死，台中高分院今審結宣判。圖／本報資料照

殺人 南投 露營區

延伸閱讀

男子辦補助遭拒 公所各櫃台前咆哮、敲桌怒罵… 法官判拘役

台中同母異父兄妹相約輕生...他獨活 一理由不以國民法官審

自稱「雲林黑道皇帝是我乾爺爺」 桃園掃射後再嗆槍戰也行下場曝

南投露營區少東涉性侵少女爆案外案 警竟洩密遭起訴

相關新聞

獨／陸軍「保防守門人」因債淪共諜 傳營內外欠債欠到驚動指揮部

橋頭地檢署偵辦共諜案，昨天一口氣依貪汙、國安法等罪起訴現、退役官兵9人，其中一名陸軍林姓少校政戰官，涉嫌交付多筆資料賺取174萬元報酬，偵查中被羈押至今；林負責部隊保防業務，堪稱單位內「保防守門人」，卻因債務問題淪為共諜，面臨10年以上重罪，震驚部隊。

影／涉購地弊案 宏泰集團主席林鴻南1000萬交保 宏壽前董座800萬交保

宏泰集團旗下宏泰人壽2019年間，被金管會要求半年內處分新北市淡水區土地，集團主席林鴻南利用「左手換右手」方式，先找多間人頭公司貸款，並以自己名義當連帶保證人，輾轉以複雜金流低價購地，導致宏壽資產損失1億元，台北地檢署昨天搜索約談26人到案，檢方漏夜複訊後，今晨依違反證交法命林鴻南1000萬交保，宏泰人壽前董座魯奐毅800萬交保，均限制出境出海。

律師游光德涉詐1.14億偷渡出境 桃檢逮2蛇頭1船家

律師游光德捲入詐欺案，在法院審理期間棄保潛逃，目前被通緝。桃園地檢署偵辦潛逃案，陸續逮捕3名協助逃亡的蛇頭與船家，訊後認定涉犯隱匿人犯罪，有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

高雄後指部主計趁主管不在 摸進國庫挪走60萬公帑炒股

高雄市後備指揮部邱姓中士因投資失利欠下巨債，趁著單位主管不在位子上，成功登入台灣銀行出納系統，冒用主管、同事之名通過放款審核，成功自國庫搬走60萬元公帑，全數拿去炒股，高雄地檢署偵結，依貪汙罪嫌將他起訴。

女律師3度遭性騷崩潰大哭 律師蕭凡森二審判7月定讞...現於台中執業

律師蕭凡森被控於2023年10月至12月實習期間，在酒吧、捷運、教室內碰觸女實習律師大腿、腰部與臀部，被害人提告，台北地檢署依性騷擾防治法起訴蕭，台北地方法院依3個性騷擾罪判蕭7月徒刑，得易科罰金。蕭凡森上訴，台灣高等法院今駁回，全案定讞。

弄丟演習計劃機密級文件 碎紙機內尋獲…松指部作戰官起訴

松指部作戰官蘇姓男子前年簽辦「演習計劃」負責發文予所屬單位，涉嫌遺失機密級文件，直到單位發現紀錄不符，去年在作戰科辦公室碎紙機內尋獲繳碎的公文。台北地檢署今偵結，認定蘇男行為是過失，依陸海空軍刑法、國家機密保護法毀棄國家機密罪起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。