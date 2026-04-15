露營區老闆不滿員工 火燒下體傷口灑鹽凌虐致死…二審今減刑

南投縣一名謝姓露營區老闆在前年5月間，因不滿張姓員工，夥同3名友人將張男狂毆致死，甚至在張男昏倒後以火燒下體、傷口灑鹽等手法凌虐。檢方原依殺人罪起訴，一審審認，謝男等人主觀上無殺人犯意，改依傷害致死罪論罪，分別判處謝男等4人，11年6月至14年6月不等徒刑，上訴二審後，今天審結，仍認定4人涉犯傷害致死罪，但刑度降為8年6月至10年6月。

台中高分院今天審結此案，仍認定謝男等4人共同犯傷害致死罪，判謝男10年6月、何男10年2月、許男9年、徐男8年6月，仍可上訴。

檢警調查，謝姓男子在南投縣中寮鄉經營露營區，前年5月11日傍晚，因不滿張姓員工的生活習慣與工作態度，加上何姓、許姓、徐姓男子等3名友人，也與張男有細故糾紛，4人便謀議教訓張男。

當晚7時許，謝男等人將張男叫至福利社，輪流以徒手、鐵椅、水管、平底鍋及電鑽底座等鈍器，狂毆張男頭部及身體長達1個多小時，謝男更以美工刀戳刺、拗折其手指。

張男因頭部重創倒地昏迷時，謝男等人以為他在裝死，不僅以腳猛踹，還持釣竿抽打腳底、火燒生殖器與乳頭，在傷口塗抹鹽巴企圖將其喚醒，直到隔日凌晨警消獲報到場時，張男已因頭部鈍傷引發顱內出血、大腦水腫而身亡。

南投地院審理時，謝男等4人雖坦承涉犯傷害致死，但檢方認為4人下手極重，以共同殺人罪起訴。

謝男等人與律師則主張，起初只是為了發洩不滿情緒而教訓張男，並沒有要置人於死的意圖。

一審審認，謝男等4人犯案動機僅為生活細故，毆打時曾停手一同用餐，被害人昏迷後也曾拿棉被、電暖器為其保溫，顯見主觀上無致人於死之犯意，依法變更起訴法條，改依傷害致死罪論處。

法官考量4人手段兇殘，且犯後說詞反覆、未與家屬和解，判處主謀謝男有期徒刑14年6月、何男14年、許男12年6月、徐男11年6月。此外，法官查出另有兩名證人涉嫌參與施暴，已依職權向檢方告發另行偵辦，全案上訴台中高分院後，今天審結。